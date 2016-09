Wie in den vergangenen Jahren lädt Pfarrer Benedikt Elshoff aus Lüdinghausen wieder zu einer Saison-Abschlussfahrt mit dem Motorrad ein. Motorrad-Pilger aus Kalkar und Keppeln haben die Tour ausgearbeitet. Sie findet am 18. September (Sonntag) statt. Gemeinsamer Treffpunkt aller Gruppen ist um 9.30 Uhr am Schloss Wissen in Weeze. „Nach einem ausgiebigen Frühstück wird der Gottesdienst in der Schlosskapelle gefeiert. Gegen 12 Uhr startet dann der erste Teil der Rundtour, der durch einen Stopp in „Toni’s Bauerncafe“ in Grefrath-Vinkrath unterbrochen wird“, heißt es in einer Ankündigung. Weiter geht die Ausfahrt gegen 14.30 Uhr. Sie soll gegen 17 Uhr an „Daddys Bikertreff“ in Isselburg enden.

Auch die Ochtruper Motorradfreunde sind zur Teilnahme an dieser Tour eingeladen. Die Biker aus der Töpferstadt starten am 18. September um 7.30 Uhr am Pastorat von St. Lamberti.

„Für das Frühstück und eine anschließende Führung im Schloss Wissen werden zehn Euro berechnet und vor Ort eingesammelt“, schreiben die Organisatoren aus Ochtrup. Daher sei eine verbindliche Anmeldung bis Montag (12. September) erforderlich. Bernhard Fehlker (Telefon 0 25 53 / 16 31) und Bernd Niehenker (Telefon 0 25 53 / 52 16) werden in der Ankündigung als Ansprechpartner genannt. Sie nehmen ab sofort Anmeldungen für die Motorradwallfahrt entgegen.