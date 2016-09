Kinderkleidung wird am Wochenende – wie hier bei der Kinderkleiderbörse in Metelen – auch beim M4M-Flomarkt angeboten. Foto: kako

Am Samstag verwandelt sich das ehemalige DRK-Zentrum an der Piusstraße wieder in einen Kinderkleiderbasar. Dort findet der M4M-Flohmarkt statt.

Am Freitag und Samstag (9. und 10. September) findet wieder der M4M-Flohmarkt im ehemaligen DRK-Zentrum an der Pius­straße statt. Hierzu sind alle Interessierten eingeladen. Zu den Regularien schreiben die Organisatoren in einer Ankündigung: „Jeder Verkäufer erhält vor Ort eine Nummer und darf maximal 50 Bekleidungsstücke und unbegrenzt Spielzeuge, Bücher und dergleichen abgeben.“ Folgende Artikel werden angenommen: aktuelle Kinderoberbekleidung (Winterkollektion) in den Größen 50/56 bis 188 sowie Babyartikel und Spielsachen. Nicht angenommen werden Unterwäsche, Bodies, Socken, Strumpfhosen, Strampler und Schlafanzüge ab Größe 68, Badebekleidung, Kommunionbekleidung, Mädchen-Schlaghosen ab Größe 128, Schuhe, Turnschuhe, Fußball- und Ballettschuhe, Inlineskates, Stofftiere, Spielzeug mit Stoffanteil, Babyspielzeug wie Beißringe, Rasseln und dergleichen, Nest und Himmel für Babybetten, Federbetten, Kopfkissen, Lammfell, Windeleimer und Hygieneartikel, Sterilisatoren und Flaschenwärmer, Fahrräder ab Größe 26, Fahrradhelme, Video- und Hörspielkassetten sowie Koffer.

Um die Wartezeiten bei der Annahme zu verringern wurden die Annahmezeiten im DRK-Zentrum erweitert: Freitag besteht von 8.30 bis 11.30 Uhr und von 14.30 bis 16.30 Uhr die Möglichkeit, Sachen zum Verkauf abzugeben. „Hierbei ist es für Verkäufer sinnvoll, sich im Vorfeld Gedanken über die Preise zu machen und die Artikel zu sortieren“, empfehlen die Organisatoren.

Am Samstag öffnen sich ab 9 Uhr die Türen für Rollstuhlfahrer und schwangere Frauen. Letztere sollten den Mutterpass bereit halten. „Das Flohmarkt-Team wird selbstverständlich beim Tragen behilflich sein“, heißt es in der Ankündigung. Die Partner dürfen ebenfalls mitkommen. Von 10 bis 12 Uhr ist der Verkauf dann für alle Interessenten offen.

Die Abholung der nicht verkauften Artikel und die Auszahlung an die Verkäufer erfolgt am gleichen Tag von 15 bis 15.30 Uhr. Laut Pressemitteilung der Organisatoren gehen 80 Prozent des Verkaufserlöses an die Verkäufer zurück. Die restlichen 20 Prozent werden vom Flohmarktteam einbehalten, um laufende Kosten zu decken. „Überschüsse werden für Kinder in der Region gespendet“, kündigt das Flohmarkt-Team an.