Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz am Outlet-Center in Ochtrup sucht die Polizei Zeugen.

Am Samstagnachmittag wurde an der Lortzingstraße ein Auto beschädigt. Laut Polizeibericht kam es zwischen 13.30 Uhr und 16 auf dem Parkplatz des Outlet-Centers zu einem Verkehrsunfall. Ein geparkter weißer Pkw der Marke Kia Sportage wurde dabei an der linken Fahrzeugseite an der hinteren Stoßstange beschädigt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei (Telefon 0 25 53 / 93 56 41 56) sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können.