Darauf haben sich die Schüler der von-Galen-Schule in Langenhorst schon seit Wochen gefreut: Endlich sind die Äpfel an den Bäumen wieder reif zum Pflücken.„Derzeit wandern die Kinder der 8-bis-1-Übermittagsbetreuung jeden Tag zu der an den Schulhof angrenzenden städtischen Wiese, um dort die reifen Äpfel zu ernten“, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung. „Das Schöne an dieser Obstwiese ist, dass nicht alle Äpfel gleichzeitig reif sind“, erzählt Betreuungskraft Monika Holtmann. So könnten die Kinder und Betreuer über einen langen Zeitraum die Früchte ernten. Die Jungen und Mädchen seien immer mit Feuereifer bei der Sache und füllten die mitgebrachten Eimer zügig mit dem leckeren Obst. „Am Besten schmecken die Äpfel natürlich, wenn sie direkt vom Baum in den Mund wandern. Da sind sich die Kinder einig“, schreibt die Schule. Und was sagen die Eltern, wenn die Kinder mit vollem Apfelbauch nach Hause kommen? Bisher habe sich noch niemand darüber beschwert, erklärt Holtmann. „Wir leisten dadurch schließlich ja auch einen kleinen Beitrag zur gesunden Ernährung“, findet die Betreuerin. Und den Kindern schmeckt es auch: „Genau, die Äpfel sind sooo lecker“, bekundet die kleine Henny freudestrahlend und beißt herzhaft in einen dicken Apfel.