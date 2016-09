Der zehnte Geburtstag der OGS der Marienschule wird natürlich gefeiert. Alle Interessierten sind am Samstag (10. September) von 10 bis 14 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ in die Räume an der Overbergstraße 6 eingeladen. Besucher haben die Möglichkeit, sich in aller Ruhe in den Räumen umzuschauen, mit den Mitarbeitern zu sprechen, sich über das Projekt „Offene Ganztagsschule“ zu informieren und mit anderen Eltern und Kindern zu feiern. Die Mädchen und Jungen der OGS haben mit ihren Betreuern kleine Vorführungen und Angebote vorbereitet. Kaffee, Getränke und Leckereinen stehen zudem bereit. Da haben die OGS-Eltern und auch der Förderverein der Marienschule kräftig mitgeholfen und sie unterstützen die Aktionen auch am Tag der offenen Tür. „Das hat genau so prima geklappt wie der intensive und gute Kontakt und die Kooperation mit der Schulleitung und den Lehrern“, freut sich Maria Dinkhoff.