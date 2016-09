Von Anne Steven

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Ochtrup hat am Mittwochabend in nicht-öffentlicher Sitzung die Arbeiten für die Umgestaltung des Gehwegs südlich der Laurenzstraße vergeben. Wie die Erste Beigeordnete Birgit Stening am Donnerstagmorgen mit Gespräch mit dieser Zeitung mitteilte, wurde die Firma Hundehege aus Ochtrup beauftragt.

Das Unternehmen hat bereits die Arbeiten auf der gegenüberliegende Seite der Laurenzstraße ausgeführt. Wie dort wird auch im südlichen Teil die Bushaltestelle auf die Straße verlegt. Außerdem soll ein kleines Beet zugunsten eines weiteren Parkplatzes wegfallen. Die Neupflasterung des Gehwegs erfolgt ebenfalls mit dem Rumpelpflaster, das bereits auf der gegenüberliegenden Seite verwendet wurde. Im Zuge dieser Arbeiten, die mit 46 400 Euro zu Buche schlagen, wollen die Stadtwerke außerdem die Beleuchtung in diesem Bereich erneuern. Die Arbeiten sollen zeitnah beginnen.

Voraussichtlich in den Herbstferien startet der Ausbau von drei Wirtschaftswegen in der Weiner-Bauerschaft. Der Haupt- und Finanzausschuss vergab diese Arbeiten mit Kosten in Höhe von 139 212 Euro an die Firma Gieseke aus Rheine. Besagtes Unternehmen hatte zuletzt den Kreisverkehr an der Gellenbeckstraße gebaut. Der Zeitpunkt des Ausbaus ergibt sich daher, dass über Teile des Sanierungsgebiets die Schulbusse fahren.

Ebenfalls in die Herbstferien fällt die Asphaltierung des Schulhofs der Von-Galen-Schule in Langenhorst. Der Ausschuss beauftragte damit die Firma Eurovia Teerbau aus Rheda-Wiedenbrück. Kostenpunkt: 46 000 Euro.