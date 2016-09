In der Geschichte hat das Urmel Geburtstag. Aber was ist das? Warum kommt denn gar keiner, der ihm gratuliert und Geschenke bringt? Stattdessen entdeckt das Urmel eine geheimnisvolle Schatzkarte. Sofort macht es sich auf die Suche. Wie dieser Schatz aussieht, erfahren Kinder ab vier Jahren in dieser Geschichte, bei der im Anschluss natürlich auch wieder gebastelt wird.

In der Bücherei St. Lamberti findet das Bilderbuchkino am 19. September (Montag) um 15 Uhr und um 16.30 Uhr statt. Karten sind ab sofort in der Bücherei erhältlich (Telefon 9 82 70). In der Bücherei St. Dionysius in Welbergen ist das Bilderbuchkino am 28. September (Mittwoch) um 15.15 Uhr und 16.30 Uhr zu Gast. Karten gibt es bei Claudia Hoffstedde (Telefon 0 25 53/97 29 55).