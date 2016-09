Ochtrup -

Zu einem Vortrag mit Otto Pötter aus Rheine, dem laut VHS-Ankündigung bundesweit bekannten Dozenten für „logotherapeutische und sinnzentrierte Persönlichkeitsentwicklung“, lädt die Volkshochschule am 20. September (Dienstag) um 19 Uhr in das Kaminzimmer der Villa Winkel in Ochtrup ein. Der Referent vermittele wertvolle Anregungen zum Thema „Sorge dich, lebe“.