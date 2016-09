Birgit Stening und Karin Korten waren vorbereitet. Mit einem Lächeln griffen die beiden Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung am Donnerstagabend in ihre Handtaschen – und holten Stofftaschen hervor. Jutebeutel, bunt bedruckt, und hauchdünne Shopper, zu kleinen Päckchen zusammengefaltet.

Von Anne Alichmann

„Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen“, hatte Bauamtsleiterin Korten wenige Minuten zuvor im Umweltausschuss angekündigt. Heißt: für den Einkauf die eigene Tasche nutzen statt sich eine Plastiktüte geben zu lassen.

Denn genau die möchte die Stadt Ochtrup gerne loswerden – das Gremium votierte am Donnerstagabend jedenfalls einstimmig dafür, den Umweltschädling aus Kunststoff künftig so weit wie möglich aus der Töpferstadt zu verbannen. Grundlage der Beratung war ein entsprechendes Projekt des Kreises, das im April angestoßen wurde. Dieser Initiative gegen die Plastiktüte möchte sich Ochtrup nun – vorausgesetzt, auch der Rat stimmt in seiner Sitzung Ende September zu – anschließen.

Nicht nur die Verbraucher will die Stadt dazu bewegen, freiwillig den Einkaufskorb oder den Jutebeutel zu nutzen. Auch auf die Einzelhändler möchte die Verwaltung hinwirken, keine kostenlosen Plastiktüten mehr auszugeben und stattdessen mehrfach verwendbare Taschen anzubieten – oder im Fall von Lebensmitteln kompostierbare Biobeutel. „Wir wollen auf die VWO zugehen“, kündigte Stening an. Aber: Die Stadt könne niemandem zwingen. „Das muss in den Köpfen landen“, sagte die Erste Beigeordnete. „Ich bin da aber frohen Mutes. Es gibt ja in Ochtrup bereits einige gute Beispiele.“ So kenne sie etwa einen Laden, der Plastiktüten nur noch gegen eine Gebühr herausgebe – und das Geld anschließend spende.

Um ein Umdenken schon bei jungen Leuten zu erreichen, sieht das Anti-Plastiktüten-Projekt außerdem vor, Kitas und Schulen einzubinden. Infomaterial soll es nach Angaben der Verwaltung vom Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit geben. Geplant ist demnach auch, dass die an der Initiative teilnehmenden Kommunen eine gewisse Anzahl von Taschen zur Verfügung gestellt bekommen. Grundsätzlich gebe es Unterstützung vom Projektteam des Kreises, machten Korten und Stening weiter deutlich.

Im Umweltausschuss kam das Projekt gut an. „Ich finde es richtig gut, dass da endlich mal etwas passiert“, sagte zum Beispiel Heidrun Tesker, Sachkundige Bürgerin in den Reihen der SPD. Was man tun könne, um das Ganze weiter zu unterstützen, wollte sie wissen. Erst einmal ginge es von Seiten der Politik darum, ein deutliches Signal zu setzen, antwortete Stening. Das machte das Gremium denn auch: Der Entschluss fiel einstimmig – und mit Nachdruck von allen Seiten.