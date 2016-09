Nägel klopfen, Torwand schießen und Luftballons rasieren: Diese Aktionen lockten am Samstag neben dem sonnigen Wetter viele Eltern und Kinder auf den Hof der Marienschule. Die Offene Ganztagsschule (OGS) veranstaltete im Rahmen ihres zehnjährigen Bestehens einen Tag der offenen Tür.

Von Timm Gust

Die Veranstaltung bot für Besucher die Möglichkeit, die Räume der OGS kennenzulernen. Ebenso konnten sich die Gäste ein Bild von den verschiedenen Betreuungsformen machen.

Unter dem Motto „Kinder dieser Welt“ sei die Zahl der betreuten Mädchen und Jungen in den zehn Jahren von 23 auf 103 gestiegen, erklärte Maria Dinkhoff, Leiterin der OGS. „Bei so vielen Kindern ist die Teamarbeit der 15 Mitarbeiter besonders wichtig. Ansonsten ist die Betreuung kaum möglich“, fügte Dinkhoff hinzu. Die Mitarbeiter sind in verschiedenen Bereichen beschäftigt. Dazu gehören eine Früh-, eine Nachmittags- und eine Hausaufgabenbetreuung.

„Für uns ist es wichtig, dass wir ein qualifiziertes Personal haben. Der Umgang mit der Altersgruppe hat seinen Reiz, weshalb unsere Mitarbeiterzahl stark wächst“, sagte Christian Engelmann vom Schulamt.

Laut Dinkhoff seien aber ebenfalls die Elternarbeit und die Unterstützung durch den Träger, die Stadt Och­trup, sehr wichtig. Für die Veranstaltung spendeten Eltern und der Förderverein zum Beispiel Kaffee und Kuchen.

Bürgermeister Kai Hutzenlaub zeigte sich zufrieden mit der Veranstaltung. „So eine Feier ist eine tolle Idee. Es ist schön, dass sich so viele Leute interessiert haben und dass auch die Kinder Spaß hatten“, freute sich Hutzenlaub.