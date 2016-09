Von Maximilian Stascheit

Denn nach den Ehrenschüssen von Bürgermeister Kai Hutzenlaub, Pfarrer Ludger Bügener sowie den wichtigsten Amts- und Würdenträgern des Vereins hatte sich das hölzerne Federvieh schnell von seinen hübschen Äußerlichkeiten getrennt. Dem inneren Kern des Vogels aber schien die Aussicht über den bestens gefüllten Festplatz so gut zu gefallen, dass er lange im Scheinwerferlicht verharrte.

So blieb den in Scharen in die Weiner geströmten Schützenfestfreunden viel Zeit, um die dank des warmen Wetters hervorragende Atmosphäre zu genießen. Auch aus musikalischer Sicht kamen die Zuschauer voll auf ihre Kosten, denn mit dem Spielmannszug Weiner-Schützen, dem Blasorchester Metelen und der Blaskapelle Gust hatte sich der Verein zum 400-jährigen Bestehen gleich drei Musikvereine gegönnt. Diese konnten allerdings nur im Wechsel agieren, waren sie doch am Rande des Festplatzes direkt nebeneinander in kleinen Pavillons platziert. Das bot allerdings auch die Gelegenheit, bei zeitlosen Schützenfest-Klassikern wie dem „Mars der Medici“ gemeinsame Sache zu machen. Darüber hinaus hatten Tambourmajor Jürgen Reschke und die Dirigenten Dirk Brünenborg und Günter Gust für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt, sodass neben reichlich Marschmusik auch Stücke wie „Ich war noch niemals in New York“ oder ein Abba-Medley über den Platz schallten.

Fanclub um Tochter Franka

Doch je länger das Duell zwischen Büther und Löcker dauerte, desto intensiver richteten sich die Blicke auf das letzte Stück des Zielobjekts. Besonders bei Löckers Schüssen wurde es laut unter der Vogelstange, denn ein junger weiblicher Fanclub um Tochter Franka feuerte ihn bei jedem Versuch auf Stühlen stehend an.

Doch dann, gegen 22 Uhr, mit dem 297. Schuss, war es Büther, der dem Rest des Vogels den entscheidenden Stoß versetzte. Auf den Schultern seiner Untertanen erkor der neue Regent Lisa Stohldreier zur Kaiserin. Bei der anschließenden Proklamation fiel es dem scheidenenden Regenten Norbert Bätker sichtlich schwer, sich von seinem Amt zu trennen. Begleitet von lauten Jubelschreien übergab er die Königskette an seinen Nachfolger, der anschließend noch zum Ehrendirigat bei der Blaskapelle Gust antreten durfte.