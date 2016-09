Von Anne Steven

Das Einzige, das Gioia Jesewski von der arabischen Sprachnachricht verstand, die ihr Majdel Morad Isa vor Kurzem ganz aufgeregt unter die Nase hielt, war ihr eigener Vorname. „Ich hab am Anfang überhaupt nicht gewusst, worum es geht“, erzählt die hauptamtliche Kraft des Vereins „Miteinander Ochtrup“. Majdel Morad Isa stammt aus dem Irak und ist vor fast einem Jahr nach Deutschland geflohen. Seitdem kümmert sich Gioia Jesewski um ihn. Erst mit Hilfe einer Übersetzerin wurde klar, worum es in der Sprachnachricht ging: Der Bruder des 31-Jährigen war Vater geworden. Nun wollten die frischgebackenen Eltern, die noch im Irak leben, das Baby nach der Frau benennen, die ihrem Bruder und Schwager in Deutschland so viel geholfen hatte. Das Mädchen bekam den Namen Gioia.

„Wir schicken dir einen Kuss und hoffen, uns so ein bisschen bedanken zu können“, verkünden Hagi und Nazo Morad via Smartphone. Diese so persönlichen Worte von ihr völlig fremden Menschen machen Gioia Jesewski völlig sprachlos. „Das ist eine Ehre. Klasse“, findet sie und wischt verstohlen ein Freudentränchen aus dem Augenwinkel. Ihr Vorname stammt übrigens aus dem Italienischen und bedeutet so viel wie Freude.

Doch die Umstände, unter denen die kleine Gioia im Irak auf die Welt gekommen ist, bieten derzeit kaum Anlass zur Freude. Zum Einen herrscht Krieg. Immer wieder fallen Bomben. So wurde auch das Haus ihrer Eltern zerstört. Deshalb lebt die Familie derzeit in einem Flüchtlingscamp im Nordirak. Ihre Familie gehört außerdem der Religionsgemeinschaft der Jesiden an, einer kurdischen Minderheit, die im Irak verfolgt wird. „Wir dürfen dort zum Beispiel keine Schule besuchen“, erzählt Majdel Morad Isa, der erst hier in Deutschland die Möglichkeit erhielt, Lesen und Schreiben zu lernen. Seit fast einem Jahr bleibt ihm kaum eine andere Beschäftigung. Er tut sich schwer mit der deutschen Sprache. „Als Kind lernt man so viel schneller“, hat er festgestellt.

Und dann ist da immer noch die Angst um die Familie, die nicht nur wegen der Bomben um ihr Leben fürchten muss. Denn der sogenannte Islamische Staat (IS) betrachtet die Jesiden als „Teufelsanbeter“ und hat bereits Tausende von ihnen ermordet. Majdel Morad Isa sorgt sich deshalb um die Sicherheit seiner beiden Kinder, die noch bei den Großeltern in der Autonomen Region Kurdistan im Norden des Irak leben. Er floh zunächst allein nach Deutschland, in der Hoffnung, seine Kinder später auf sicherem Wege nachzuholen.

Das ist jetzt fast ein Jahr her. „Ich telefoniere so oft wie möglich mit ihnen. Meine Tochter sagt immer, dass sie Angst hat und dass es so schlimm ist“, erzählt Majdel Morad Isa. Die Sorge um seine Kinder macht ihn fast wahnsinnig. Doch er kann nichts tun. Nur warten, dass endlich seine Aufenthaltsgenehmigung kommt und er dann die Kinder nachholen kann. „Er hat immer ein schlechtes Gewissen, dass er hier in Sicherheit ist, während seine Kinder und die Familie in Angst leben müssen“, weiß Gioia Jesewski um die innere Zerrissenheit ihres Schützlings.

Die Geburt der kleinen Gioia ist da nur ein kleiner Lichtblick im großen Dunkel von Krieg, Hass und religiösem Wahn. Doch ihre Namensgeberin findet, dass das kleine Mädchen gleichzeitig ein Symbol ist für die Dankbarkeit der vielen Flüchtlinge, die nun in Sicherheit sind, und für die Verständigung über Landesgrenzen hinweg.