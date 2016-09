Das Bundeswehr-Depot an der Emsland-Linie ist Geschichte – verschwunden allerdings nur aus den Organigrammen der Bundeswehr. In der neuen Struktur der Truppe hat das jetzt schlicht als „Lager Ochtrup“ betitelte Gelände in der Bauerschaft Wester nämlich eine Bedeutung bekommen, die es bisher nicht hatte.

Von Dieter Huge sive Huwe

Eigentlich war es eine Degradierung für das 65 Hektar große Gelände in der Wester: Als am Neujahrstag dieses Jahres aus dem Depot Ochtrup das Lager Ochtrup wurde, musste die Einrichtung, deren Ursprünge bis ins Jahr 1978 zurück reichen, zurückstecken. Im Stabsgebäude hatte nicht mehr ein Oberstleutnant das Sagen über die Bundeswehr-Fläche, die von einem 3,7 Kilometer langen Zaun umgeben ist. Vorbei waren die Zeiten, in denen von hier aus auch das Luftwaffen-Depot in Diepholz, das Gefahrstofflager Rheine-Kanalhafen und das Sanitätslager in Epe geleitet wurden. Die Einrichtung in Ochtrup wurde selber zur Befehlsempfängerin, ist seither den Bundeswehr-Logistikern in Wilhelmshaven unterstellt.

Und doch ist das Lager personell gewachsen auf derzeit 150 Dienststellen und auf dem besten Weg, sich dank seiner Fachkompetenz im Bereich Rad und Reifen als wichtige Säule im Nachschub- und Versorgungswesen der Truppe zu positionieren.

Wie passt das zusammen? Verantwortlich, so erläutert der Chef des Lagers, Hauptmann Peter Pues, sei eine Neuausrichtung der Materialversorgung bei der Bundeswehr gewesen. Die einst sechs Depots in der Republik wurden auf vier reduziert. Dem fiel auch der Stab in Ochtrup zum Opfer.

Der Oberstleutnant ging, der Hauptmann kam, ist verantwortlich für sieben Militärs im Lager, neun Beamte und das Gros der Beschäftigten, nämlich Zivilisten, die beim Bund arbeiten. Neben Lagerfachkräften werkeln etliche Handwerker hier – angefangen von Kfz-Spezialisten bis hin zum Maler.

Waren im Wert von einer halben Milliarde Euro

Sie alle kümmern sich um Waren im Wert von geschätzt einer halben Milliarde Euro, die großteils unter 57 000 Quadratmetern gedeckter Lagerfläche – mehrheitlich Hallen – lagern. „Wir haben hier Lagersysteme für die unterschiedlichsten Materialien“, erläutert Pues in einem Hochregal-Lager. Vom der Schrauben-Kistchen bis hin zu Schwerlast-Paletten, auf denen dicke Stahlseil-Trommeln lagern, findet sich hier ein Warenlager in oliv, das beeindruckt.

Ein Schwerpunkt – neben der Abteilung Reifen und Räder – sind die Stromerzeuger. Handliche Generatoren finden sich in den Magazinen ebenso wie großvolumige

Peter Pues. Foto: Dieter Huge sive Huwe

Exemplare, die von Lkw gezogen werden müssen. „Wir halten hier etwa 1200 Stromerzeuger für die Truppe vor“, nennt der Hauptmann eine weitere Zahl. Beim Gang über das Gelände fallen Feuerwehr-Fahrzeuge ins Auge – bullige Flugfeld-Löschgeräte, die zu Dutzenden auf eine neue Verwendung warten – oder auf die Schrottpresse. Zuvor werden noch brauchbare Teile ausgebaut und eingelagert. Merke: Bevor ein Artikel aus den Material-Listen des Lagers ausgetragen wird, muss er wirklich schrottreif sein.

Die Dokumentation des Bestandes ist Pflicht: Erbsenzählen hat hier nicht gleich einen negativen Beigeschmack, denn ohne fehlt irgendwann der Überblick. Doch diesen behalten Pues und seine Truppe, gerade weil täglich etliche Lkw ins Lager rollen und Waren aus der Industrie und aus Werkstätten anliefern.

Denn an den Aufgaben des großen Geländes an der Autobahn 31 hat sich trotz der Umfirmierung von Depot in Lager kaum etwas geändert: Es ist und bleibt eines der großen Warenhäuser der Truppe. Nur dass die Kommandeure nicht direkt vor Ort kaufen, sondern ihre Bestellzettel jetzt eben über Wilhelmshaven zu den Lageristen im Münsterland schicken.