Das Reifenmännchen von Michelin ist das Maskottchen der Räder-Gruppe innerhalb des Lagers. Es thront fast am Ende der Hauptstraße des Lagers auf einem Container, der vor den großen Hallen aufgestellt ist, in denen die Experten des Lagers für Reifen und Räder arbeiten.

Von Dieter Huge sive Huwe

Herrlich kühl ist es hier im Vergleich zur Sommerhitze über der Lager-Straße. Muss es auch, denn die Pneus für die Autos mit dem Y auf dem Kennzeichen sollen optimal gelagert werden.

Abgefahren oder beschädigt werden sie angeliefert, vom Pkw-Reifen für den Wolf-Geländewagen bis hin zu mannshohen Rädern für die Amphibienfahrzeuge der Pioniere und Aufklärungstruppen. Ihre Zahl geht in die tausende, und nicht ein Pneu gelangt ohne Begleitzettel ins Lager. Alles, was repariert werden kann, landet bei den Spezialisten. Sie ziehen Reifen von Felgen, setzten diese instand, verpassen ihnen anschließend mit einer modernen, halbautomatischen Lackier- und Trocknungsstraße einen frischen Look in NATO-oliv und dazu neue Reifen.

Es sind etliche Tonnen, die jeder der Männer täglich bewegt, in der Regel mit Hilfe von Kränen, denn Lkw-Reifen wiegen ordentlich. Hinzu kommt noch, dass die Truppe besondere Anforderungen an die Räder hat. So werden beim Aufziehen auch schussfeste Inlets montiert. Diese bestehen aus Vollgummi und erlauben den Fahrern auch dann die provisorische Weiterfahrt, wenn der Reifen platt ist – im schlimmsten Fall nach Beschuss. „Die können Leben retten“, erläutert Hauptmann Peter Pues, der Leiter des Lagers, den Zweck dieser aufwendigen Zusatzausrüstung für die Einsatzfahrzeuge.

Außer in Ochtrup werden aktuell nur noch in einem weiteren Lager des Bundes Reifen und Räder instand gesetzt. Absehbar ist allerdings – auch dies eine Folge der neuen Struktur bei der Bundeswehr – dass das Lager Ochtrup mit der Reifen-Gruppe ein Alleinstellungsmerkmal besitzen wird. „Von hier aus wird dann die gesamte Bundeswehr im In- und Ausland mit Reifen und Rädern versorgt“, erläutert der Hauptmann die Anforderung an das Lager.