„Ich geh zum Bund“ war einst ein geflügelter Ausdruck für alle, die sich verpflichteten, in der Truppe möglicherweise sogar Karriere machen wollten. „Ich geh zum Bund“ ist heute für immer weniger junge Leute eine Option mit Blick auf den Einsatz in der Truppe selber.

Von Dieter Huge sive Huwe

Ganz anders im zivilen Bereich des Arbeitgebers Bundeswehr. Alina Wessels und Tobias Holthenrich sind zwei junge Ochtruper, die sich ganz bewusst für die Ausbildung beim großen Arbeitgeber entschieden haben. Denn für den Weg zur Fachkraft für Lagerlogistik oder zum Fachlageristen ist das ehemalige Depot ein begehrter Ausbildungsplatz.

Die Anforderungen hier sind unterschiedlichster Natur und reichen weit über das hinaus, was beispielsweise in Speditionen zum Alltag gehört. Das hat auch die Wirtschaft erkannt. Regelmäßig finden in den Hallen die Abschlussprüfungen für die angehenden Lager-Fachleute statt. Hier werden dann junge Leute aus der gesamten Region beurteilt.

Das Ochtruper Lager bildet derzeit insgesamt 18 Azubis in den beiden Fachrichtungen aus – seit Anfang August auch die 17-jährige Alina und den 21-jährigen Tobias. Beide kennen sich bereits recht gut aus auf dem großen Gelände, machten sie doch schon im Frühjahr hier längere Praktika.

Start der Ausbildung ist im Wareneingang. Hier rollen täglich vom Dienstbeginn um 6.54 Uhr bis zum Feierabend ist um 16 Uhr Lkw ins Lager, um von der Unterlegscheibe bis zum Stromgenerator all das anzuliefern, was die Truppe für ihren Auftrag braucht.