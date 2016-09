Alte Bäume sind schön – bringen aber mitunter Probleme mit sich, wie hier an der Turmstraße, wo das Pflaster durch die Wurzeln angehoben wird. Foto: Anne Alichmann

Ochtrup -

Hat ein Baum keinen Platz mehr, suchen sich seine Wurzeln neue Wege – und das kann mitunter zum Problem werden. Zum Beispiel, wenn das schattenspendende Grün an einer Straße oder einem Gehweg steht und dafür sorgt, dass sich das Pflaster anhebt, wie etwa am Krummen Weg oder an der Turmstraße.