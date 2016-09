Von Maximilian Stascheit

„Ich würde gerne wissen, warum mein Antrag auf einen Pflichtverteidiger abgelehnt wurde. Ich habe doch zwei laufende Bewährungsverfahren.“

Das konnte auch die Richterin nicht direkt erklären. Allerdings lag der besagte Antrag in ihren Unterlagen auch nicht vor. „Aber so wie ich das sehe, haben Sie einen Anspruch auf einen Pflichtverteidiger. Deshalb habe ich ein schlechtes Gefühl, wenn wir hier mit Ihnen weitermachen.“ Die Verhandlung soll daher an einem neuen Termin fortgesetzt werden.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, seine in Och­trup lebende Schwester im Februar bei einem Anruf bedroht zu haben. „Du hast gesehen, wie schnell ich in Ochtrup sein kann. Also pass auf deine Bremsschläuche auf, wenn du mit den Kindern unterwegs bist“, wurde er in der Anklageschrift zitiert.