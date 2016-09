Von Maximilian Stascheit

Als Robert Rübestahl, Timo Rolofs und Chris Tettke vor drei Jahren die Gruppe „3pictures“ gründeten, hatten sie eigentlich nur an einen kleinen Stammtisch mit Gleichgesinnten gedacht. „Wir haben das damals über die Presse publiziert und gehofft, dass zwei, drei Leute unserer Einladung folgen. Als dann aber circa 40 Hobbyfotografen vor der Gaststätte Brinkwirth standen, waren wir überwältigt“, erzählte Rübestahl bei der Ausstellungseröffnung der Gruppe in der Hauptstelle Ochtrup der Verbundsparkasse. Alle von ihnen sind zwar nicht am Ball geblieben, „aber wir sind immer noch 26 Leute aus Och­trup und Umgebung, die sich immer am letzten Donnerstag im Monat treffen“, so Rübestahl.

Die Treffen finden mittlerweile nicht mehr an öffentlichen Orten, sondern im Keller der Galerie „Kunst(t)räume“ am Kniepenkamp statt. Hier trifft sich die Gruppe nun einmal im Monat, um seine Fotografien gegenseitig vorzustellen und über die verschiedenen Fachbereiche der Fotografie zu diskutieren – in einem lockeren Rahmen, bei einem Bier oder anderen Getränk zum Selbstkostenpreis. Darüber hinaus besucht der Fotostammtisch gemeinsam Ausstellungen oder führt Exkursionen durch, um zusammen interessante Orte und Motive zu entdecken.

Frei in der Themenwahl

Den Namen der Gruppe haben die Mitglieder gleichzeitig zum Titel und Motto ihrer Ausstellung gemacht. So stellt jeder Fotograf drei Bilder in einem 50 mal 60 Zentimeter großen Rahmen mit unterschiedlichen Passepartouts aus. Zusammen präsentieren sie ein umfangreiches Bild der Fotografie – schließlich durfte jeder Aussteller die Thematik seiner Bilder frei wählen.

„Das ist wirklich eine ganz interessante Zusammenstellung“, meinte auch Dr. Peter Eckhardt, Vorstandsvorsitzender der Verbundsparkasse Emsdetten-Ochtrup, bei seiner Begrüßung. „Ich bin immer wieder beeindruckt, was man mit Fotos alles darstellen kann, denn das sind wirklich keine 08/15-Motive“, so Eckhardt.

Außerdem lobte er das Engagement der Ochtruper Fotografen, die jedes Jahr wieder mit neuen Ideen zu ihm kämen. „Chris Tettke kenne ich jetzt schon seit unserer Fusion. Und ich muss sagen: Ihre Haare sind immer noch genauso wie damals“, führte Eckhardt in seiner amüsanten Ansprache weiter aus. Die Reaktion Tettkes kam prompt: „Sie haben auch immer noch dieselben kurzen Haare, Herr Eckhardt.“

Reger Austausch

Nach dieser kurzen Frisurenanalyse standen jedoch wieder die Künstler mit ihren Fotos im Vordergrund. Bei kleinen Speisen und Getränken entstand schnell ein reger Austausch zwischen den rund 80 geladenen Gästen und den Künstlern. Unter ihnen auch Ibrahim Mustafa, der erst vor einem Jahr als Flüchtling nach Ochtrup kam. Er machte eine alte Dortmunder Industriehalle, welche die Gruppe im Rahmen einer Exkursion besuchte, zum Motiv seiner Bilder. „Ich finde diese alten Sachen sehr interessant. Die Bilder sollen den Unterschied zwischen alt und modern darstellen“, so der 19-jährige Mustafa.

Zusammen mit seinen 25 Kollegen nimmt er die Besucher der Ausstellung mit auf eine Reise durch die Welt der Fotografie. So hat Jörg Freermann verschiedenen Tieren tief in die Augen geschaut, auch bei Hermann Volkery, Jörg Everding und Bert Steven stehen verschiedene Geschöpfe der Fauna im Mittelpunkt. Mario Modrezewski hat mit „Inflammatum“ drei schwarz-weiße Perspektiven eines Feuerspuckers zusammengestellt, während Hannah Moritz den Betrachter mitnimmt auf eine Reise in die „Eiswelt“ oder Herbert Wierich unter dem Titel „Abgeklemmt und zugedreht“ die Ästhetik alter Rohre darstellt. Und auch der aktuelle Bezug zur Heimat kommt in der Ausstellung nicht zu kurz. So ist es Chris Tettke und Steffi Hermann beim Unheilig-Konzert gelungen, den Grafen aus verschiedensten Perspektiven zu belichten.