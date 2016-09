Die SPD-Ratsfraktion nutzte das Ende der politischen Sommerpause für eine zweitägige Klausurtagung. Auf der Agenda stand dabei laut Pressemitteilung nicht nur die eigene Fraktionsarbeit, sondern es sei auch intensiv über die Themen Verkehr, Infrastruktur und Bildung diskutiert worden.

„Wir haben wichtige Beschlüsse gefasst“, wird der Fraktionsvorsitzende Vincent ten Voorde in der Mitteilung zitiert. Das Thema Verkehr habe, auch vor dem Hintergrund einer möglichen DOC-Erweiterung, den größten Raum eingenommen. So hätten sich die Sozialdemokraten beispielsweise intensiv mit der Frage beschäftigt, wie die Verkehrsflüsse zukünftig geleitet werden sollen. „Die Mitglieder der Ratsfraktion sprachen sich dafür aus, zusätzlich zum Bau des Kreisverkehrs an der Kreuzung von Berg- und Parkstraße, Gronauer und Bentheimer Straße die Planungen für eine Entlastungstrasse Nord weiter voranzutreiben“, heißt es in der Mitteilung.

Eine Absage erteilten die Sozialdemokraten Überlegungen, eine Einbahnstraßenregelung für die Berg- und Bültstraße einführen zu wollen. „Die Nachteile sind aus unserer Sicht zu groß“, wird Ratsherr Josef Hartmann zitiert. Geprüft werden soll, ob die Geschwindigkeitsgrenze im Bereich des Lambertikirchplatzes auf zehn Kilometer gesenkt werden könne.

Gegenüber Bürgermeister Kai Hutzenlaub drängten die Fraktionsmitglieder darauf, spätestens 2017 mit dem Bau des geplanten Kreisverkehrs an der Gronauer Straße/Bentheimer Straße zu beginnen. Dieser soll nach Wunsch der SPD noch vor einer möglichen DOC-Erweiterung fertiggestellt werden.

Beim Thema Wirtschaftswege wollen die Sozialdemokraten die beantragte Einrichtung eines Wirtschaftswegeverbandes nach dem Metelener Modell nicht weiter verfolgen. „Zwar ist ein Wirtschaftswegeverband rechtlich zulässig, aber auf Grund einiger Bedingungen in Ochtrup nicht umsetzbar“, wird ten Voorde in der Mitteilung zitiert. Gemeinsam mit den Ochtruper Landwirten will sich die SPD nun daran machen, eine andere Lösung zu erarbeiten.