Der Frauenbund hat jetzt einen Ausflug ins Heimatmuseum nach St. Arnold unternommen. Dort nahmen die Damen an einer Schulstunde wie vor 60 Jahren teil. „Lehrer Haberecht, korrekt im dunklen Anzug, den Rohrstock in der Hand, nahm die Schülerinnen schon draußen in Empfang und wies sie an, sich in Zweierreihe aufzustellen“, heißt es dazu in einem Pressebericht. Schon gab es die erste Ermahnung, weil die Reihe nicht akkurat war. In der Schulklasse lagen an jedem Platz eine Schiefertafel mit Griffel, Schwämmchen und Tafelläppchen bereit. Neben dem Schreiben in Sütterlinschrift stand außerdem das Lesen der Plattdeutschen Sprache, Rechnen und Heimatkunde auf dem Stundenplan. Zum Ende der Schulstunde trug Margret van Werde noch das lustige plattdeutsche Gedicht von der Taschenuhr vor. Mit dem Klingeln der Schulglocke durfte sich die Klasse an der reich gedeckten Kaffeetafel niederlassen. Zeit genug, um Erinnerungen an frühere Schultage auszutauschen, schreibt der Frauenbund im Pressebericht.