Zu einer Veranstaltung der besonderen Art hatten jetzt das DRK-Familienzentrum Niederesch und die KAB eingeladen. In diesem Rahmen berichtete Frauke Meier vom Büro Echolot aus Münster Wissenswertes über Fledermäuse.

In einer Einführung erfuhren die Teilnehmer anhand von Fotos, dass es nur drei Fledermausarten gibt, die sich von Blut ernähren. „Die anderen weit über 100 Arten – darunter auch die heimischen – fressen jedoch Insekten, Blütennektar und manche auch Früchte“, schreibt das Familienzentrum in einem Pressebericht. Fledermäuse haben ähnlich wie Menschen Handknochen und halten sich mit dem Daumen fest. Außerdem seien ihre Ohren groß, damit sie den Schall hören können, der für ihre Orientierung wichtig ist. Im Anschluss ging es hinaus in die Abenddämmerung. „Auf einem Privatgrundstück wurden Zwerg-, Breitflügel- und Wasserfledermäuse entdeckt“, heißt es im Pressebericht. Die Teilnehmer erfuhren, dass eine Zwergfledermaus soviel wiegt wie drei Gummibärchen und dass sie in eine Streichholzschachtel passt. „Fasziniert beobachteten alle wie Wasserfledermäuse auf Mückenjagd gingen und staunten über den Artenreichtum in Ochtrup“, heißt es im Bericht. Trotz der zunehmenden Besiedelung durch den Menschen gebe es immer noch Lebensraum für die unter Naturschutz stehenden Flugwesen.