Ochtrup -

Gerichtliche Betreuung, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung standen jetzt im Mittelpunkt des Hospizstammtisches. Alfons Wenker, Rechtspfleger am Amtsgericht Steinfurt, informierte darüber, was zu tun ist, wenn jemand durch Krankheit, Unfall oder sein hohes Alter nicht mehr in der Lage ist, seine Angelegenheiten selbstständig und selbstverantwortlich zu regeln, schreibt der Hospizverein in einem Pressetext.