Die Spätschicht im Job soll für junge Eltern künftig kein Problem mehr sein: Der Caritas-Kindergarten „Der Kleine Prinz“ verlängert seine Öffnungszeiten. Ab Oktober ist eine Betreuung bis 20.30 Uhr möglich. Auch berufliche Frühstarter haben es dann leichter: Sie können ihren Nachwuchs bereits ab 6.30 Uhr in die Kita bringen.

Von Anne Alichmann

Möglich wird die Erweiterung durch Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Kita Plus“. „Den Zuwendungsbescheid haben wir Ende Juli erhalten“, berichtete Gregor Wortmann vom Caritasverband Steinfurt am Mittwochmorgen beim Ortstermin im Kindergarten. Mit dem Geld würden die zusätzlichen Personal- und Sachkosten abgedeckt. Unter anderem sei eine weitere Erzieherin eingestellt worden.

„Wir denken, dass wir mit vier bis fünf Kindern in den Abendstunden starten“, sagte Marlies Mulder, Leiterin des „Kleinen Prinzen“. Dabei können nicht nur Eltern von Kindern aus der Caritas-Kita am Stadtpark das Angebot nutzen. Auch aus fremden Einrichtungen dürfen Jungen und Mädchen ab dem Nachmittag rüberkommen. „Geplant ist – nach einer Eingewöhnung – ein Taxiservice“, erklärt Mulder. Der Fahrdienst soll für die Eltern zunächst einmal kostenlos sein – genau wie die Betreuung in den späten Stunden, abgesehen von einer Gebühr für das Abendbrot. Die Frage nach einem späteren Elternbeitrag müsse noch geklärt werden, „aber das geschieht mit Augenmaß“, versicherte Bürgermeister Kai Hutzenlaub beim Ortstermin.

Mit der Teilnahme am Programm „Kita Plus“ – das bis Ende 2018 läuft – nimmt der Caritas-Kindergarten im Kreis Steinfurt eine besondere Rolle ein: „Ochtrup hat Modellcharakter“, verdeutlichte Birgit Neyer von der Wirtschaftsförderung des Kreises. Neu sei die Idee indes nicht, erklärte Wortmann. Schon bevor das Bundesprogramm startete, stand das Thema erweiterte Betreuungszeiten im „Kleinen Prinzen“ im Raum. „Über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie haben wir uns immer schon besondere Gedanken gemacht“, betonte Wortmann.

Als „richtigen Schritt“ bezeichnete auch Bürgermeister Kai Hutzenlaub die Entscheidung. Die Eltern müssten nur vermutlich – wie seinerzeit bei Einführung der U 3-Betreuung – erst einmal ihre Scheu überwinden. Es gehe bei der Erweiterung der Kita-Öffnungszeiten nicht darum, die Stundenzahlen für das einzelne Kind zu verlängern, machte Wortmann weiter deutlich – sondern vielmehr sei das Ziel, das Betreuungsangebot flexibler nutzen zu können. „Das Kindeswohl steht an erster Stelle“, betonte auch Kita-Leiterin Mulder.

Erstellt worden ist das neue Konzept in enger Abstimmung mit der Stadt, dem Jugendamt und der Wirtschaftsförderung des Kreises. Begleitet wird das Ganze auch künftig von einer Projektberaterin.