„Es handelt sich um einen kurzen, offenen Prosatext, der an keine formalen Vorgaben gebunden ist und Raum bietet für unterschiedliche Ausdrucks- und Gestaltungsmittel. Ein vorrangig gedanklicher Text, der auch spontane Gedanken zulässt.“ So beschreibt das Gymnasium in einem Pressebericht das Wesen eines Essays. Einige Schülerinnen haben sich mit dieser Thematik näher auseinandergesetzt. Nun meldet die Schule die erfolgreiche Teilnahme am zwölften Essay-Wettbewerb der Berkenkamp Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW.

Schulleiter Peter Grus und Deutschlehrerin Susanne Chleborad gratulierten Maris Holtmann, Doreen Averbeck und Nina Lütkehermöller und überreichten ihnen die entsprechenden Urkunden. „Themen, über die in den Essays geschrieben werden konnten, waren ‚Buchversunken’, ‚Es ist unmöglich, die Fackel der Wahrheit durch ein Gedränge zu tragen, ohne jemandem den Bart zu sengen’ (Lichtenberg) und ‚Bitte keine Ausreden’“, schreibt die Schule.

Die Auseinandersetzung mit einem Thema, in dem der Text seinen roten Faden behält und trotz einiger möglicher Ausschweifungen vier Seiten nicht überschreiten sollte, sei eine herausfordernde Aufgabe, der sich die Schülerinnen mit Interesse und Elan gestellt hätten.