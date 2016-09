Von Anne Steven

Ochtrup bekommt ein integriertes Klimaschutzkonzept. Daran sollen auch die Bürger beteiligt werden. Doch bei der Auftaktveranstaltung am Dienstagabend war die Resonanz eher verhalten. Nur ein gutes Dutzend Töpferstädter hatte sich im Foyer der Stadthalle eingefunden. „Wetter schlägt Klimaschutz“, fasste es Reiner Tippkötter von der Infas Enermetric Consultin GmbH Greven, die für die Stadt das Konzept entwickelt, mit Blick auf die hochsommerlichen Temperaturen treffend zusammen.

Er führte zunächst aus, wie der Status quo in Ochtrup sei und welche Ziele sich die Klimaschützer auf die Fahnen geschrieben haben. So soll die CO2-Emission in Deutschland bis 2020 um 40 Prozent und bis 2050 sogar um bis zu 95 Prozent gesenkt werden. Doch Tippkötter und seine Mitstreiter wollen auch für Ochtrup ganz konkrete Ziele formulieren. Themenbereiche seien in diesem Zusammenhang das Einsparen von Energie und als weiche Komponente die Änderung von Verhaltensweisen. Dafür brauche es Multiplikatoren. Aktuell liegt der Gesamtenergieverbrauch in Och­trup bei 621 808 Megawattstunden. Dabei belegt der Verkehrssektor mit 37 Prozent den größten Anteil. Es folgen die Wirtschaft mit 35 und die Haushalte mit 27 Prozent. Der Anteil der Kommune liegt bei einem Prozent. 2014 wurden im Stadtgebiet von Ochtrup 200 000 Tonnen COausgestoßen. Damit liegt die Töpferstadt im bundesweiten Schnitt. Weltweit, so Tippkötter, werden pro Kopf allerdings nur fünf Tonnen ausgestoßen.

Leiter des Amtes für Klimaschutz des Kreises Steinfurt: Ulrich Ahlke. Foto: Anne Steven Leiter des Amtes für Klimaschutz des Kreises Steinfurt: Ulrich Ahlke. Foto: Anne Steven

Im Anschluss an so viele Zahlen hatte Projektleiterin Daniela Windsheimer ein paar Ideen aus anderen Städten und Gemeinden mitgebracht, die bereits ein Klimaschutzkonzept haben. Im Kreis Steinfurt gehört Ochtrup übrigens mit Ibbenbüren und Lengerich zu den letzten drei Kommunen, die noch kein derartiges Konzept haben, dieses aber nun auf den Weg bringen wollen. So gab es beispielsweise ein Projekt in Siegen, bei dem alte Umwälzpumpen in den Privathaushalten ausgetauscht wurden, um Energie und Kosten zu sparen. In einer Kommune wurden Bürger als Energieberater ausgebildet, in Münster gab es ein Projekt zur Sanierung von alten Häusern oder die Aktion „Kuschlen fürs Klima“, bei der die Gastronomie auf klimaschädliche Heizpilze verzichtete und dafür warme Decken im Außenbereich auslegte. „Es müssen nicht immer große Projekte sein“, machte Windsheimer deutlich, dass auch mit kleinen Aktionen viel erreicht werden könne.

Generell sei Och­trup, was die erneuerbaren Energien betrifft, schon gut aufgestellt, erklärte Ulrich Ahlke, Leiter des Amtes für Klimaschutz des Kreises Steinfurt. Kreisweit liege die Töpferstadt im Mittelfeld, hinter Steinfurt, Neuenkirchen, Rheine und Saerbeck. Ahlke empfahl langfristig für die Stadt Ochtrup, die Stelle eines Klimaschutzmanagers zu schaffen. „Dann wird es zielführend und wirtschaftlich für eine Kommune interessant“, so seine Einschätzung.

Grundsätzlich sei es für alle Beteiligten wichtig, umzudenken, neue Wege zu gehen und alte Verhaltensweisen abzulegen. „Das funktioniert aber nur im Zusammenspiel von Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Bürgern“, sagte Ahlke. So sei es beispielsweise im Münsterland schwierig, auf das Auto zu verzichten, wenn es kaum Alternativen im öffentlichen Personennahverkehr gebe.

Austausch in der Gruppe: Reiner Tippkötter mit Teilnehmern der Auftaktveranstaltung zum Klimaschutzkonzept. Foto: Anne Steven Austausch in der Gruppe: Reiner Tippkötter mit Teilnehmern der Auftaktveranstaltung zum Klimaschutzkonzept. Foto: Anne Steven

Die Experten nutzten die kleine Runde an diesem Abend, um erste Ideen und Ansätze für die Workshops zu entwickeln. Die wenigen Köpfe ließen sich gerne auf den Gedankenaustausch ein und diskutierten angeregt.