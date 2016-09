Aus Ton gebrannte, stilisierte Paare, dynamisch anmutende Tiergestalten und sich aneinander schmiegende Tonobjekte. Margret Sandmann interessierten in ihren Werken immer wieder Charaktere und menschliche Beziehungen. Am Montag wird im Töpfereimuseum die Sonderausstellung „Rückblicke“ der verstorbenen Ochtruper Künstlerin eröffnet.

„Ihre Skulpturen thematisieren die Vielschichtigkeit und Hintergründe der menschlichen Begegnungen: Nähe und Distanz, Vertrautheit und Fremdheit, in sich ruhende oder voneinander entfernte Figuren, Einsamkeit und Zweisamkeit, Miteinander oder allein, schwatzend oder in sich gekehrt“, heißt es in einer Ankündigung des Töpfereimuseums.

Daher seien viele Figuren nicht fest auf ihrem Untergrund fixiert, sondern laden zur Veränderung ein. Die Skulpturen bestünden zudem häufig aus einer Verbindung mit Holz, Stein oder Eisen, wodurch zusätzlich ganz eigensinnige Ausdrucksqualitäten und nicht zuletzt hintergründige Aussagen zu menschlichen Beziehungen entstünden.

So sollen auch die von Margret Sandmann unterschiedlich gestalteten Tierfiguren wirken. „Sie signalisieren und symbolisieren in ihren oft übertriebenen Formen nicht nur typische Züge ihres Wesens, sondern haben eindeutige Bezüge zu menschlichen Charakteren, die der Betrachter – ob gewollt oder nicht – bei sich selbst wiedererkennen kann: Scheinheiligkeit, Geschwätzigkeit und Neugier, Staunen und Nicht-Begreifen, Angst und Zweifel, Feistigkeit und Freude, sich verschließen und sich öffnen“, heißt es in der Ankündigung.

Beispielhaft werden dort die neugierigen und geschwätzigen Raben genannt: „Die Tonskulpturen wirken deshalb so anziehend, weil sich die Künstlerin ein altes Brennverfahren zu eigen gemacht hat: den Schmauch- oder Feldbrand.“ Die Werke bekämen so ihren Ausdruck nicht nur durch das Modellieren, sondern durch dieses alte Verfahren, bei dem durch die Zugabe von Metallen und unterschiedlichen Materialien eine eigenwillige und oft unerwartete Farbpalette entsteht.