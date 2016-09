Ochtrup -

Die Künstlerin Margret Sandmann wurde 1949 in Ochtrup-Welbergen geboren. Von 1980 bis 1983 studierte sich am Institut für Kunsterziehung in Münster. Die Fachhochschule Münster (1983 bis 1988) schloss sie als Produktdesignerin bei Prof. Jörg Heydemann ab. Von 1989 bis 2001 arbeitete Margret Sandmann als Kunsterzieherin und im eigenen Atelier. Bis zu ihrem Tod im Jahr 2011 war sie als freischaffende Künstlerin in einem Atelier neben der Alten Kirche in Welbergen tätig.