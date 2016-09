Schon die erste Auflage der Interkulturellen kam im vergangenen Jahr gut an. Am Mittwoch gehen der Verein „Miteinander Ochtrup“, die beiden Kirchengemeinden und die Bücherei St. Lamberti mit weiteren Veranstaltungen in die zweite Runde. Foto: Tappe

Am Donnerstag geht die zweite Auflage der Interkulturellen Woche an den Start. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr ist auch diesmal eine Reihe von Veranstaltungen geplant.

„Vielfalt. Das Beste gegen Einfalt“, lautet das Moto der bundesweiten Interkulturellen Woche, zu der der Verein „Miteinander Ochtrup“ zusammen mit der Bücherei St. Lamberti und den beiden Ochtruper Kirchengemeinden in der nächsten Woche eine Reihe von Veranstaltungen unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Kai Hutzenlaub anbietet.

„Nachdem im vergangenen Jahr ein Programmpunkt der Auftaktveranstaltung zur Interkulturellen Woche ‚Ein Flüchtling erzählt’ lautete, heißt in diesem Jahr das Motto ‚Ein Jahr danach’“, schreiben die Organisatoren in einer Ankündigung. Die Schilderung Ali Shaheens von seiner gefährlichen Fahrt übers Mittelmeer und dem Weg bis nach Deutschland hätten damals große Betroffenheit ausgelöst.

In diesem Jahr werden der junge Syrer und seine Landsfrau Hana Hasan, die mit ihrem Mann und zwei schulpflichtigen Kindern aus Aleppo geflohen ist, erzählen, wie es ihnen seit ihrer Ankunft in Ochtrup ergangen ist. „Auch ehrenamtliche Unterstützer und hauptberufliche Flüchtlingshelfer geben Einblicke in ihre Tätigkeiten“, heißt es in der Ankündigung. Die Gesprächsrunde findet am Donnerstag (22. September) um 19.30 Uhr im Forum der Bücherei St. Lamberti statt.

Bei dieser Gelegenheit werde im Forum zudem die Kunstausstellung „Bunte Welten“ eröffnet. „Der kurdisch-syrische Künstler Givara Hesso zeigt Bilder und Skulpturen, in denen er sein Erleben von Unterdrückung, Vertreibung, Flucht und Neuorientierung verarbeitet hat“, schreiben die Organisatoren. Außerdem werde er den Abend musikalisch gestalten.

Der nächste Termin steht am 28. September (Mittwoch) mit einem Filmabend ab 19.30 Uhr an. Gezeigt wird „Das Mädchen Wadjda“ der saudi-arabischen Filmemacherin Haifaa Al Mansour. „Im Mittelpunkt steht die elfjährige Wadjda aus Riad mit ihrem Wunsch nach einem grünen Fahrrad, das sie auf ihrem Schulweg im Schaufenster sieht“, heißt es in der Ankündigung.

Den Abschluss der interkulturellen Woche bildet am 1. Oktober (Samstag) ab 17 Uhr ein großes „Fest der Kulturen“ im evangelischen Gemeindehaus. „Eingeladen sind Ochtruper aller Nationen“, schreiben die Organisatoren. Im Mittelpunkt stehe ein gemeinsames Essen, zu dem die Teilnehmer selbst heimische Spezialitäten beisteuern, sowie ein musikalisches Rahmenprogramm.