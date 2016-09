Das Thema Demenz wird in einer Lesung in der Bücherei St. Lamberti aufgegriffen. Autor Burkhard Spinnen liest aus seinem Buch „Die letzte Fassade“.

„Liebe Mama, ich schreibe ein Buch über dich, besser gesagt, über uns (…). Wärst du noch der Mensch, der du vor fünf Jahren warst, würdest du vielleicht nicht gutheißen, wenn ich aus deinem und meinen Leben schreibe.“ Gleich die ersten Zeilen seines Buches „Die letzte Fassade“ zeigen, wie unsicher der Autor Burkhard Spinnen vor der Herausforderung stand, den Alltag mit seiner dementen Mutter zu bewältigen. Am 6. Oktober (Donnerstag) wird Burkhard Spinnen ab 20 Uhr im Forum der Bücherei St. Lamberti aus seinem Buch lesen, das den Untertitel trägt „ Wie meine Mutter dement wurde“.

Obwohl dieses Buch, wie Spinnen betone, kein Ratgeber sein wolle, gebe die authentische Schilderung der geistigen Veränderung seiner Mutter und seinen Umgang damit wichtige Anhaltspunkte und auch Hilfestellung, heißt es in einer Ankündigung der Bücherei. Auch die Veränderungen im Beziehungsgeflecht, Wechselspiele der Generationen und das Infragestellen von langjährigen Rollenmustern würden aufgezeigt. „Und das in einer Form, die zum Nachdenken anregt, aber nie für sich in Anspruch nimmt, allgemeingültige Lösungen verkünden zu können.“

Die Lesung des mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichneten Schriftstellers sei nicht nur für Menschen interessant, die privat oder beruflich, als Nachbar oder pflegender Angehöriger mit Demenzkranken zu tun haben, so die Bücherei – sondern auch für all diejenigen, die sich mit einer Krankheit und ihren Erscheinungsformen befassen, die uns zunehmend vor neue gesellschaftliche Aufgaben stellt.

Karten für die Veranstaltung sind zum Preis von fünf Euro an der Abendkasse und ab sofort im Vorverkauf in der Bücherei erhältlich.