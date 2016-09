Von Anne Alichmann

Die Gemeinschaft, das sei einer der großen Vorteile des Schulzentrums in Och­trup – aus sozialer Sicht, aber auch aus organisatorische und finanzieller Perspektive. „Das wird von allen Beteiligten so gesehen“, erklärte Britta Grotkamp vom Verein „Jugend Architektur Stadt“ (JAS) am Mittwochabend im Schulausschuss. Zusammen mit ihrer Kollegin Päivi Kataikko-Grigoleit stellte sie die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens für einen Neubau an den drei Schulen hervor. Und den bezeichneten die beiden bewusst nicht mehr als „Multifunktionsgebäude“, sondern eben als „Gemeinschaftsgebäude“.

Drei Workshops und eine Befragung hatte der Verein JAS organisiert und Bedürfnisse, Meinungen und Ideen gesammelt. Neben den Schülern und den Beschäftigten von Hauptschule, Realschule und Gymnasium waren externe Institutionen eingeladen, sich zu Wort zu melden – die Kirchengemeinden etwa, die VHS oder verschiedene Vereine. Die Wünsche bündelte das JAS-Team zu einer Dokumentation, die nun 16 Aspekte umfasst.

So soll der Neubau ausdrücklich sowohl für schulübergreifende als auch für externe Zwecke ausgelegt und daher möglichst flexibel gestaltet sein. Beispiel Mensa: Sie soll nicht nur zum Essen dienen, sondern für ganz unterschiedliche Veranstaltungen bereitstehen – für Konferenzen, Feste, Klausuren, Filmvorführungen oder ein Seniorencafé zum Beispiel. Eine Untergliederung in drei Bereiche könnte das möglich machen. Was das Mittagessen betrifft, so wünschen sich die Beteiligten am liebsten eine vollwertige Frischküche. Um selbst in Sachen Kochen aktiv werden zu können, hätten die Jugendlichen – aber auch externe Anbieter – gerne eine kleine Schülerküche mit angrenzendem Garten. Der könnte sich an die teilweise überdachte Außenterrasse, die ein vielfach genanntes Anliegen war, anschließen.

Für die nachmittägliche Betreuung sollen diese Räume mitgenutzt werden können, zusätzlich stellen sich die Befragten weitere Aufenthaltsbereiche vor, in denen die Schüler aktiv und kreativ ihre Freizeit verbringen können. Neben den allgemeinen Lernräumen wünschen sich die Beteiligten für die Bereiche Musik, Kunst und Bewegung extra Räume, die für fachübergreifenden Unterricht, für AGs und für externe Angebote zur Verfügung stehen. Eine Bühne fänden sie gut, außerdem viele kleinere Abstellräume. Für die Beschäftigen der Schulen – aber auch für externe Dozenten – soll ein gemeinsamer Arbeits- und Aufenthaltsbereich geschaffen werden.

Wichtig sei, das betonten auch die beiden Vertreterinnen von JAS, dass das Gebäude und ein angedachter gemeinsamer Freibereich von allen Schulen gleichermaßen gut zu erreichen sei. Zudem müssten auch in den bestehenden Gebäuden – die teils ein wenig umorganisiert werden könnten – weiterhin Räume zur Verfügung stehen, die von allen Schulen und anderen Institutionen genutzt werden dürften. Das Ganze zu verwalten und zu bewirtschaften, das erfordere ein besonderes Management.

Ein letzter Gedanke zielt auf das weitere Verfahren ab: Die künftigen Nutzer des Gebäudes möchten in die Planung wie auch in den alltäglichen Betrieb weiter einbezogen werden.

Die Mitglieder des Ausschusses verfolgten die Ergebnisse mit Interesse. Eine intensive Diskussion – die manchem durchaus unter den Nägeln brannte – wurde aber auf die nächste Sitzung im November vertagt. „Wir sollten das nun erst einmal sacken lassen“, machte die Ausschussvorsitzende Sarah Lahrkamp deutlich.