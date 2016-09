Ob der 62-jährige Ochtruper bei einem angeblichen Unfall am Westwall im Oktober vergangenen Jahres tatsächlich verletzt wurde, konnte bis zum Schluss der Verhandlung am gestrigen Donnerstag nicht hinreichend geklärt werden. Die Richterin am Amtsgericht Steinfurt stellte das Verfahren wegen falscher Verdächtigung daher gegen eine Geldauflage ein.

Von Maximilian Stascheit

Der Angeklagte soll auf Höhe der Ochtruper Tafel von einem Pkw angefahren und dabei am Knie verletzt worden sein. Eine entsprechende Anzeige stellte der Rentner aber erst einige Wochen später im Verkehrskommissariat Rheine.

Er erklärte, dass er von dem 76-jährigen Pkw-Fahrer, der vor Gericht als Zeuge auftrat, beim Aussteigen aus seinem Auto angefahren worden sei. „Ich stand unter Schock und habe dann die Polizei gerufen“, so der Angeklagte.

Der zuständige Polizeibeamte erklärte vor Gericht allerdings mehrmals, das Knie auf eventuelle Verletzungen überprüft, jedoch keine Verletzungen festgestellt zu haben. „Wegen eines anderen Falls stand gleichzeitig ein Rettungswagen an der Straße“, so der 40-jährige. „Ich habe ihm angeboten, das Knie dort direkt behandeln zu lassen. Das wollte der Angeklagte aber auf keinen Fall“, erklärte er. Außerdem habe ihn gewundert, dass der Angeklagte ausgerechnet am Knie verletzt worden sein soll. „Für mich ist das eigentlich unlogisch, wenn er von der Seite angefahren wird, weil der Geschädigte normalerweise erst mit dem Seitenspiegel berührt worden wäre.“ Auch der Pkw-Fahrer bestritt in seiner Zeugenaussage vehement, den Mann überhaupt berührt zu haben.

Wie der Angeklagte zugab, schlug er mit einer Tasche mehrmals auf das Dach des Autos ein und beschädigte es. „Ja, das habe ich gemacht, weil ich so sauer war“, sagte der 62-Jährige.

Man habe sich vor Ort zusammen mit der Polizei darauf geeinigt, dass jeder selber für seinen Schaden aufkomme und der Fall nicht weiter verfolgt werde, berichteten der Angeklagte und die Zeugen vor Gericht einstimmig. „Dann habe ich aber doch eine Rechnung für die Autoreparatur bekommen“, begründete der Angeklagte, warum er beschloss, den 76-jährigen Autofahrer doch noch anzuzeigen.

Nach einer Beratung mit ihrem Mandanten schlug die Anwältin schließlich vor, das Verfahren gegen eine Geldauflage von 380 Euro einzustellen. Diese ist aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse des Angeklagten in sechs Monatsraten zu zahlen. Dem stimmten sowohl der Staatsanwalt als auch die Richterin zu.