Der „Hof Seggert“ am Kreuzweg ist eine pädagogisch-therapeutische Intensivgruppe, die das Eylarduswerk im Februar dieses Jahres eingerichtet hat. Ein Schwerpunkt der Arbeit ist die Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Fetalem Alkoholsyndrom (FASD). Insgesamt stehen 13 000 Quadratmeter Grundstück zur Verfügung. In dem sanierten Haus, in dem in früheren Jahren einmal eine Gaststätte logierte, finden acht Jungen und Mädchen ab sechs Jahren ein vorübergehendes Zuhause. Jeder Bewohner hat sein eigenes Zimmer, es gibt einen gemütlichen Wohn- und Essbereich. Und, was für die Kinder und Jugendlichen noch viel wichtiger ist: Sie haben einen strukturierten Tagesablauf, es gibt Regeln, an die sie sich halten müssen, die aber gleichzeitig Orientierung und Sicherheit bieten – nicht zu vergessen der Betreuungsschlüssel, der auf Hof Seggert bei eins zu eins liegt.