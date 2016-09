Von Anne Alichmann

„Das ist eine völlig unerwartete Entwicklung“, kommentierte die Erste Beigeordnete Birgit Stening in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport.

Den gestiegenen Bedarf hatte das Kreisjugendamt ermittelt. Grund für die höhere Nachfrage nach Kita-Plätzen sei nicht nur die Einwanderung von Flüchtlingen, erläuterte Stening. Ein genereller Zuzug nach Ochtrup sowie eine gestiegene Geburtenzahl hätten ebenfalls Einfluss darauf. „Das ist grundsätzlich ja sehr positiv“, sagte Stening. Es bedeute aber auch eine Herausforderung.

Aktuell werden die Kinder in Ochtrup in 42 Gruppen betreut – 49 müssten es zum nächsten Sommer jedoch sein, sieben mehr also. Immerhin: Der Neubau einer Vier-Gruppen-Kita in Trägerschaft von „Outlaw“ ist bereits beschlossene Sache. In diese Einrichtung fließen dann allerdings zwei bestehende Gruppen ein. So fehlen also noch fünf. „Dass wir vollständig an den Start gehen, wage ich zu bezweifeln“, sagte Stening. Vermutlich müsse man auch über eine provisorische Lösung nachdenken.

Verschiedene Träger seien bereits über den zusätzlichen Bedarf informiert worden, sagte Stening – auch solche, die noch nicht in Ochtrup vertreten sind. Eine erste Interessensbekundung habe der Kreis, der die „Bewerbungen“ bündele, bereits erhalten. Außerdem, so Stening, habe bereits ein Investor Bereitschaft signalisiert, was auch die Frage nach einem passenden Grundstück erleichtern könnte.

Die Auswahl der Träger durch den Kreisjugendhilfeausschuss soll nach Angaben der Verwaltung Anfang Dezember erfolgen. Zuvor hat die Stadt Ochtrup Gelegenheit, eine Empfehlung auszusprechen. Das Thema soll daher auf der Agenda der nächsten Ausschusssitzung im November stehen.

In diesem Zusammenhang könnte auch ein Vorschlag der neuen Realschulleiterin Doris Nollen Kuhlbusch eine Rolle spielen. Bei ihrer Vorstellung im Ausschuss regte sie die Einrichtung eines Betriebskindergartens an. Außergewöhnlich viele Kollegen – Frauen wie Männer – befänden sich gerade in Elternzeit. Eine Betriebs-Kita könnte ein Anreiz für sie sein, zurück an die Schule zu kommen. „Das wäre ein weiteres Positivum für Och­trup.“ Eine Idee, die Peter Grus, Leiter des Gymnasiums, „ausgezeichnet“ fand und ausdrücklich unterstützte.