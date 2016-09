Am Donnerstagabend rückten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ochtrup zu einer Übung aus. Im Mittelpunkt der an der Schützenstraße lokalisierten Trainingseinheit stand die Wasserversorgung. Alle vier Löschzüge waren beteiligt.

Von Maximilian Stascheit

Blaulichtalarm auf dem Gelände der Firma Fortuna an der Schützenstraße: Dort fand am Donnerstagabend eine Übung der Freiwilligen Feuerwehr statt, an der alle vier Löschzüge beteiligt waren. „In dieser Größe führen wir dreimal im Jahr eine Übung durch“, erklärte Ralf Hagemann, der den Probeeinsatz organisiert hatte.

Im Vordergrund stand dabei die Wasserversorgung, welche durch verschiedene Quellen und Techniken gewährleistet werden sollte. „Normalerweise könnte man hier alles Mögliche üben. Aber angesichts des warmen Wetters haben wir uns gedacht: ,Wir machen heute mal ein paar Wasserspiele‘“, so der Zugführer des Langenhorster Löschzugs weiter.

Um kurz nach 20 Uhr rollten die ersten Einsatzwagen aus Richtung Langenhorst an, wenige Minuten später trafen auch die Kameraden aus Ochtrup auf dem Areal ein. Neben der Brandbekämpfung galt es zunächst, das Gelände auszuleuchten und zwei „verletzte“ Mitarbeiter aus der ersten Halle zu retten. „Das hat super geklappt“, freute sich Hagemann nach den ersten Minuten. Wenig später meldeten auch die an der gegenüberliegenden Halle eingesetzten Feuerwehrleute ihrem Einsatzleiter per Funk: „Halle durchsucht. Keine Personen gefunden.“

Fotostrecke Foto: Maximilian Stascheit

Eine besondere Herausforderung gab es bei der Wasserversorgung. „Wir müssen insgesamt mehr entnehmen, als der Hydrant hier schafft“, erklärte Hagemann. Daher wurde das Tanklöschfahrzeug „TLF 4000“ eingesetzt, um im Pendelverkehr Wasser aus einem weiteren Hy­dranten zu holen. Um das Löschmittel zunächst zu sammeln und dann auf die entsprechenden Einsatzwagen zu verteilen, bauten die Einsatzkräfte zwischen den beiden Hallen einen Rundbehälter als „Puffer“ auf. „Das war heute eine sehr gute Gelegenheit, das mal zu proben“, berichtete Hagemann. „Schließlich haben zum Beispiel die Welbergener noch gar keine Erfahrung damit.“

Für eine zusätzliche – in dieser Form gar nicht geplante – Schwierigkeit sorgten zwischendurch einige Autofahrer, die trotz des offensichtlichen Blaulichtaufkommens über die Schützenstraße sausten und beim Passieren der Schlauchbrücken einen ungewollten Zwischenstopp einlegen mussten. „Die braken wie die Blöden“, ärgerte sich Hagemann. „Das erleben wir bei unseren Einsätzen leider immer wieder.“

Als die Übung nach einer guten Stunde beendet war, zeigte sich jedoch auch der Einsatzleiter wieder bestens gelaunt. Personen gerettet, Feuer gelöscht. Die anschließende Besprechung im Langenhorster Gerätehaus fiel entsprechend positiv aus. Schließlich stellten die circa 80 Feuerwehrleute bei dieser Übung unter Beweis, dass im Ernstfall auf sie Verlass ist und die Zusammenarbeit zwischen den Löschzügen funktioniert.