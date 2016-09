Ralf Hagemann: Der Ablauf hat sehr gut geklappt. Wir haben die Personen in dem Gebäude schnell gefunden, zügig die Wasserversorgung und unsere eigene Infrastruktur aufgebaut. Außerdem hat mich gefreut, dass die Beteiligung so gut war. Das ist bei dem Wetter oft etwas problematisch. Insgesamt hat also alles nach meinen Vorstellungen geklappt.

Wie wahrscheinlich ist es, dass ein solches Szenario tatsächlich eintritt?

Hagemann: In dieser Form ist das eher unwahrscheinlich, da die beiden Hallen räumlich voneinander getrennt sind und das Feuer im Ernstfall nicht so schnell auf das andere Gebäude überspringt. Aber man kann ja auch nicht jedes Jahr dasselbe machen – von daher war das auf jeden Fall eine super Übungsmöglichkeit.