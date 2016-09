Diese Kombination war stimmig: Die Verbindung von Caritas-Jubiläum und Kita-Aktionstag mit dem traditionellen Lambertussingen lockte zahlreiche Familien in den Stadtpark und an die Seebühne. Und zum Schluss mimte der Kaplan sogar den Bauern.

Von Irmgard Tappe

Einmal kräftig mit dem Pendel gegen die Plastikflaschen – und die kleine Kathleen hatte sie alle zu Fall gebracht. Jetzt ging es weiter zum Handtuch-Volleyball. Das Kardinal-von-Galen-Haus lockte Klein und Groß mit einem Spiel an sechs verschiedenen Ständen. Wer alle Hürden geschafft hatte, bekam eine Urkunde. „Alle Generationen werden bei diesem Spiel zusammengebracht. Damit möchten wir demonstrieren, dass sich die Probleme des demografischen Wandels gemeinsam lösen lassen“, beschrieb Julius Schwerdt vom Caritasverband der Diözese Münster die Idee.

Es waren drei Ereignisse, die am Samstagnachmittag zu einem Fest im Stadtpark verknüpft wurden: Der Caritasverband Steinfurt feierte seinen 50. Geburtstag. Die Ochtruper Kindergärten veranstalteten einen gemeinsamen Aktionstag. Und dann war da noch das traditionelle Lambertussingen, das sich wunderbar in diese gefeierte Vielfalt einfügen ließ.

Die Stadtparkwiese präsentierte sich als bunter Tummelplatz. Die Ochtruper Kindergärten waren mit ihren Aktionen vertreten. Basteln, Schminken und Geschicklichkeitsspiele sorgten für Unterhaltung. Viel Spaß hatten die Kleinen etwa beim Bobbycar-Parcours oder beim Apfellauf. Ein kleiner Steppke hatte gerade die Strecke mit dem Apfel auf dem Löffel sicher bewältigt und entschied nun: „Ich bastele ein Sonnenschirmchen mit ganz viel Glitzer drauf.“ Und wer für das Lambertussingen am Abend noch keine Laterne hatte, der konnte sich kurzerhand noch ein Exemplar basteln, zum Beispiel aus Blechbüchsen oder aus Papptellern. Derweil erfreute die Trommelgruppe sowie die Tanzgruppe des Kardinal-von-Galen-Hauses die Besucher mit verschiedenen Show-Darbietungen. Und die Jugendfeuerwehr war ebenfalls mit einem Stand vertreten.

Gegen 17 Uhr steuerten Jung und Alt die Seebühne an. Dort standen Kaplan Thomas Berger und der Kinderchor St. Lamberti bereits in den Startlöchern zum Wortgottesdienst. „Wir feiern heut ein Fest, sangen die Kinder aus kräftigen Kehlen und der Kaplan fragte die Kleinen, was sie denn an diesem Tag besonders schön fanden. „Ich fand das Schminken so toll“, meinten darauf Ella und Anna unisono.

Den krönenden Abschluss dieses schönen Tages bildete das traditionelle Lambertussingen auf der Seebühne. Dort stand sie – die mit frischem Grün geschmückte Lambertus-Pyramide, und die Kleinen steckte ihre selbst gebastelten Laternen hinein. Kaplan Berger hatte inzwischen sein Messgewand gegen einen grünen Bauernkittel und Hut getauscht. Der Kaplan machte auch als Bauer eine gute Figur in dem Singspiel „Oh Buer wat kost‘t dien Hei“. Denn das darf beim Lambertussingen nicht fehlen. Und alle sangen kräftig mit. Auch in andere traditionelle Lambertuslieder stimmten die Besucher ein. Zum Schluss erfreute der Kinderchor die Anwesenden mit der gesungenen Spielszene „Schornsteinfeger ging spazieren“.