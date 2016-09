Die richtige Ausbildungsstelle zu finden, wird für Jugendliche immer schwieriger. Auf der anderen Seite haben die Unternehmen mit einem zunehmenden Fachkräftemangel zu kämpfen. Diese Entwicklung macht auch vor Ochtrup nicht Halt. Das Tageblatt für den Kreis Steinfurt stellt in einer Serie Ausbildungsberufe vor, die auf den ersten Blick vielleicht wenig attraktiv erscheinen, aber große Chancen bieten können. In diesem Teil geht es um den Beruf des Modeschneiders.

Nähen, das hat Lynn Pribnow schon immer gerne gemacht. Da lag es nahe, dass die 20-Jährige eine Ausbildung zur Modeschneiderin bei der Firma Bianca in Ochtrup begann. Doch mit dem Nähen allein ist es in diesem Beruf nicht getan. Er ist unglaublich vielseitig, in Deutschland aber immer seltener. Lynn Pribnow ist sich sicher, trotzdem eine echte Perspektive zu haben.

Die Firma Bianca gibt es bereits seit 1973 in Ochtrup. Schon wieder naheliegend, ist die Stadt doch von Alters her eng mit der Textilindustrie verbunden. Doch produziert wird am Kreuzweg schon lange nicht mehr. „Die Produktion findet heute hauptsächlich in Bulgarien statt“, erzählt Lynn Pribnow. Was sie dann noch näht? Musterstücke. Im Rahmen ihrer Ausbildung durchläuft sie alle Abteilungen des Unternehmens. Aktuell macht sie Station im Technischen Einkauf. Was erst einmal ziemlich trocken klingt, bietet für die junge Auszubildende aber die meiste Vielfalt. „Ich bin von der Entwicklung der Stücke bis zur Anprobe dabei“, gewährt sie einen Einblick in ihren Berufsalltag. Dabei treffen die Mitarbeiter sämtliche Vorbereitungen für die Produktion, halten den Kontakt zu den Designern und den Produktionsstätten im Ausland, kontrollieren Musterstücke, ob die richtigen Materialien verwendet wurden und ob der Sitz des Kleidungsstückes passt. „Man hockt nicht die ganze Zeit nur am Rechner“, hat Lynn Pribnow festgestellt. Das gefällt ihr.

Doch als Modeschneiderin ist ihr Arbeitsplatz eigentlich das Musterzimmer. Wenn sie dort ihren Arbeitstag morgens um 7 Uhr beginnt, gilt es zunächst, den Stoff für ein Musterstück auszuwählen, das Schnittmuster aufzulegen und – per Hand – zuzuschneiden. Dann geht es an die Nähmaschine, und langsam entsteht aus vielen Einzelteilen das fertige Musterstück. „Während meiner Ausbildung bekomme ich das ganze Drumherum mit. Die Arbeit ist unglaublich vielseitig und kreativ“, fasst die 20-Jährige zusammen, warum ihr Herz für die Mode schlägt.

Damit die Auszubildende trotzdem mitbekommt, was es heißt, zu produzieren, reist sie in den Herbstferien mit den anderen Lehrlingen nach Bulgarien. „Dort dürfen wir auch in der Produktion mitarbeiten“, erzählt Lynn Pribnow mit strahlenden Augen. Vor einiger Zeit verbrachte sie zudem sieben Wochen in Wales. In der Hauptstadt Cardiff machte sie zunächst einen Sprachkursus und arbeitete dann im einem Brautmoden-Atelier mit. „Ich wollte unbedingt auch noch in den Bereich Handwerk“, erzählt sie von der „spannenden Zeit“ und dem „Mädchentraum“. Ausbildungsleiter Christof Oskamp ist stolz darauf, dass Lynn Pribnow das ganz alleine auf die Beine gestellt hat.

Lynn Pribnow muss genau nachmessen. Foto: Anne Steven

Betrieblich organisiert werden hingegen die Messebesuche – jüngst war die Auszubildende auf Stippvisite in Paris. Zur Berufsschule fährt Lynn Pribnow nach Münster zum Anne-Frank-Berufskolleg. In ihrer Klasse spiegelt sich die Entwicklung des Berufs ziemlich deutlich wider. Denn sie ist die einzige angehende Modeschneiderin in ihrer Klasse. „Das wird immer weniger und ist sehr traurig“, findet die Ochtruperin. Insgesamt besuchen übrigens nur vier Leute die Berufsschulklasse. Lynn Pribnow und drei Auszubildende für den Beruf des Maßschneiders. Anfangs sei die Klasse noch größer gewesen. Doch gerade im Bereich der Maßschneiderei handele es sich oft um kleine Betriebe mit wenigen Mitarbeitern. „Da muss die Chemie stimmen“, kennt Lynn Pribnow den Grund dafür, warum einige Mitschüler ihre Ausbildung abgebrochen haben.

Für sie kommt das jedoch nicht in Frage. Ihre Ausbildung ist in zwei Abschnitte unterteilt. So absolvierte sie kürzlich nach zwei Jahren eine erste Prüfung. Theoretisch ist ihre Ausbildung zur Modenäherin nun abgeschlossen. „Wir achten aber darauf, dass unsere Auszubildenden die dreijährige Ausbildung bis zur Modeschneiderin machen“, erklärt Christof Oskamp. Das ist ganz im Sinn von Lynn Pribnow, die ihren Abschluss als Modenäherin als eine Art Zwischenprüfung sieht. Und die hat sie ziemlich gut gemacht. Die Industrie- und Handelskammer zeichnete sie als eine der Prüfungsbesten aus.

Für Lynn Pribnow ist die Ausbildung aber erst einmal eine Grundlage. Sie will danach noch weiter lernen. Was genau es sein soll – möglich wären eine Designerausbildung, ein Studium oder eine Weiterbildung an der Technikerschule –, weiß die 20 Jährige noch nicht.

Doch sie kennt die Situation auf dem Arbeitsmarkt und will deshalb auf die Ausbildung aufbauen. Denn, wie gesagt, die meisten Textilbetriebe produzieren nicht mehr in Deutschland. Und auch die Musternäherei, wie sie die Firma Bianca in Och­trup noch betreibt, ist mittlerweile eine Rarität. „Ausbildungsstellen sind schwierig zu bekommen“, weiß Christof Oskamp. Doch eigentlich brauche die Branche junge Leute für die Zukunft. Bei Bianca lege man Wert darauf, Qualität und Verarbeitung der Textilien selbst festzulegen, erklärt der 52-Jährige. Und das funktioniere eben nur mit einer eigenen Musternäherei.

Das Nähen lernt Lynn Pribnow in ihrer Ausbildung von der Pike auf. Der Beruf bietet aber noch viel mehr. Foto: Anne Steven Das Nähen lernt Lynn Pribnow in ihrer Ausbildung von der Pike auf. Der Beruf bietet aber noch viel mehr. Foto: Anne Steven

Lynn Pribnow ist sich bewusst, das sie echtes Glück gehabt hat, überhaupt einen Ausbildungsplatz als Modeschneiderin zu finden. Die Ausbildung macht ihr sichtlich Spaß. Den Einstieg schaffte sie über ein Praktikum in den Schulferien. Dort machte sie die ersten Stiche – damals noch auf Papier – an der Nähmaschine. Heute, gute zwei Jahre später, hat sie einiges dazugelernt. Und manchmal sitzt sie auch in ihrer Freizeit vor der Nähmaschine. „Aber nur, wenn ich nicht den ganzen Tag bei der Arbeit schon genäht habe“, sagt sie und lacht.