Die Ausbildung zum Modenäher dauert zwei Jahre. Für den darauf aufbauenden Ausbildungsberuf des Modeschneiders kommt ein weiteres Jahr hinzu. Nach den ersten zwei Jahren folgt eine Prüfung mit praktischem und theoretischem Teil, nach dem dritten Jahr steht erneut eine weitere Abschlussprüfung an. Als Voraussetzungen für diesen Beruf nennt Christof Oskamp, Ausbildungsleiter bei der Firma Bianca Moden, neben Kreativität ein gewisses Maß an Fingerfertigkeit und Geschick. Außerdem sind gute Leistungen in Mathematik hilfreich. Die Vergütung richtet sich allein nach der Branche, in der die Ausbildung absolviert wird. Bei Bianca erhalten Auszubildende im ersten Lehrjahr ??? Euro, im zweiten ???? und in letzten Ausbildungsjahr ???? Euro Vergütung.