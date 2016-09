Das Unternehmen Bianca wurden 1973 von Paul Dankbar und Paul Budden gegründet. Heute wird es in zweiter Generation von Paul Dankbar geführt. Am Standort Ochtrup beschäftigt das Modeunternehmen nach eigenen Angaben 115 Mitarbeiter. Dazu zählen auch drei Auszubildende im Bereich Modenäher/Modeschneider sowie sieben Lehrlinge im kaufmännischen Bereich. Seit 2002 produziert Bianca Moden in der eigenen Produktionsstätte in Bulgarien. Dort sind circa 450 Mitarbeiter beschäftigt. Textilien, die dort aus verschiedenen Gründen nicht hergestellt werden können, lässt das Unternehmen in Mazedonien, in der Türkei und in Fernost produzieren.