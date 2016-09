Fünf Jahrzehnte ist die gemeinsame Schulzeit her: Am Samstag hat sich die Abschlussklasse der Städtischen Realschule Ochtrup von 1966 zu einem Wiedersehen getroffen. 17 von ursprünglich 33 Klassenkameraden (fünf sind verstorben) reisten dafür aus der ganzen Republik an. Die Organisation lag in den

Händen von Maria Reichel (Bode) und Günter Steinkamp. Nachmittags trafen sich die Teilnehmer zum Kaffeetrinken im Café Beltman‘s, danach gab es einen Sektempfang an der ehemaligen Realschule, der heutigen Pestalozzischule. Hausmeister Siegfried Ohm führte die Gruppe durch die Räume. „Pflicht war natürlich auch das Klassenfoto auf der alten Treppe, wie damals 1966“, berichtet Günter Steinkamp. In der Gaststätte „Alt Och­trup“ endete „die harmonische und lustige Veranstaltung, auf der immer wieder neue Anekdoten aus der damaligen Schulzeit ausgetauscht wurden“.