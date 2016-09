Am Montagabend wurde im Töpfereimuseum die Sonderausstellung „Rückblicke“ mit Werken von Margret Sandmann eröffnet. Die Cousine der verstorbenen Künstlerin, Renate Schier, gab als Einführung einen kleinen Einblick in das Leben und Schaffen Sandmanns.

Von Irmgard Tappe

Das hätte Margret Sandmann gefallen: eine Ausstellungseröffnung, bei der die Besucher miteinander plaudern und beim Betrachten der Exponate Erinnerungen an die Künstlerin austauschen. Hinzu kommt, dass niemand einem kunsthistorischen Fachvortrag folgen muss. Denn die Einführung in die Ausstellung „Rückblicke“ mit Werken von Margret Sandmann, die Bürgermeister Kai Hutzenlaub am Montagabend im Töpfereimuseum eröffnet, übernimmt ihre Cousine Renate Schier. Ohne Manuskript, aber dafür sehr lebendig und emotional beschreibt sie Leben und Werke der 2011 verstorbenen Welbergener Künstlerin.

„Es gab kaum etwas, was Margret nicht in Ton umsetzte“, bemerkt Schier und stellt einige kauzige Fabelwesen vor, die den Besuchern aus den Glasvitrinen entgegenblicken. Darunter neugierige Raben, eine blinzelnde Eule, staunende Hühner und ein grinsendes Nilpferd. Lauter menschliche Charaktere, die Sandmann mit Komik gewürzt und verarbeitet hat. „Sie blieb zwar nie lange bei einem Thema. Aber die Begegnung von Menschen zieht sich durch all ihre Werke“, erklärt Schier und erzählt von ihren Gesprächen mit der Künstlerin, als diese sich mit der Begegnung von Erwachsenen und Kindern auseinandersetzte. „Ihr war es wichtig, dass die Verantwortung und Wertschätzung von Erwachsenen gegenüber den Kindern zum Ausdruck kommt“, erinnert sich die Referentin.

Renate Schier, die Cousine von Margret Sandmann, erzählte aus dem Leben der verstorbenen Künstlerin. Foto: Irmgard Tappe

Ein weiterer Schwerpunkt, so Schier, sei die Beziehung der Erwachsenen untereinander gewesen. Wie jenes Tonpaar, das sich auf unterschiedliche Weise immer wieder neu begegnet. Mal wenden sie sich einander zu, dann wieder schaut jeder in eine andere Richtung oder beide blicken nach vorn. „Diese Skulpturen“, habe Margret Sandmann mal geäußert, „kann man in einer Paarbeziehung als Stimmungsbarometer nehmen.“

Es sind auch Objekte aus der letzten Schaffensperiode der Künstlerin ausgestellt. „Schon bevor sie erkrankte, widmete sie sich intensiv der Hospizarbeit und setzte sich mit den Themen Engel und Kreuze auseinander. Dabei war ihr wichtig, dass diese Figuren Dynamik und Stärke ausstrahlen“, fährt Schier fort.

Die Objekte in den Vitrinen geben einen kleinen Einblick in die Vielfalt ihres künstlerischen Schaffens. Darüber hinaus hat Margret Sandmann Fotos ihrer Werke und ihre Gedanken dazu thematisch in Ordnern zusammengefasst. Auch sie werden im Nebengebäude des Töpfereimuseums präsentiert. Man sollte sich also Zeit nehmen beim Besuch der Sonderausstellung „Rückblicke“.