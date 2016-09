Am Dienstag hat die Medikon-Akademie in Ochtrup den Studiengang „Soziale Arbeit“ begonnen. Im Dozenten-Team sind auch zwei Ochtruper vertreten.

Von Martin Fahlbusch

So kann einem der erste Studientag gefallen. Überschaubarer und sprechfähiger Studierendenkreis, gut gelaunte Lehrkräfte und Verantwortliche, Kaffee, Tee und Kaltgetränke. So startete der berufsbegleitende Bachelor-Studiengang „Soziale Arbeit“ gestern in der Pestalozzi-Schule.

Damit wurde nun Realität, was die Verantwortlichen in relativ kurzer Zeit umgesetzt haben. Ochtrup ist Hochschulstandort, weil die Steinbeis-Hochschule in Berlin mit der mit ihr kooperierenden Medikon-Akademie in Oberhausen dieses ortsnahe Weiterqualifizierungsangebot für Interessierte in der Region entwickelt hat und die Stadt Och­trup mit im Fortbildungsboot weiß.

Mit Steffi Hermann und Monika Renger sind zwei Ochtruper im Dozenten-Team vertreten. Die Welbergenerin Monika Renger betritt sozusagen fachpädagogisches Neuland, Steffi Hermann hat in diesem Angebot schon umfangreiche Erfahrungen aus Lehrtätigkeiten in Nordhorn und Oberhausen.

In ihrer Begrüßungsansprache betonte die Erste Beigeordnete Birgit Stening für den im Feuerwehreinsatz befindlichen Bürgermeister Kai Hutzenlaub, dass dieses praxisorientierte Qualifizierungsangebot ein Gewinn für beide Seiten sei. „Och­trup kann eine neue Facette in seinem Bildungsprogramm offerieren. Hier wurde ein überschaubarer und von allen Seiten auf Unterstützung angelegter Studiengang entwickelt.“

Das hoben auch Alexan­dra Alkemper und Michael Maryschka, Geschäftsführerin und Prokurist der Medikon Akademie hervor, die auf die gezielte Unterstützung und die guten personellen Voraussetzungen am Standort Ochtrup hinwiesen. „Ein persönlich gestaltetes Lernklima kann die Leistungsbereitschaft und den Studienerfolg befördern“, so Alkemper. Zu guter Letzt stellte Sebastian Flecken aus dem Dozenten-Team den auf ein jeweiliges Projekt der Studierenden konzentrierten Studiengang in Detail vor.