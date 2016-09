Auszeichnung für Leseratten: Zum Abschlussfest des Sommerleseclubs kamen jetzt 39 fleißige junge Leser im Alter von sieben bis 13 Jahren in der Bücherei Welbergen zusammen. Mit von der Partie waren das Bücherei-Team und Michaele Krusius von der Verbund-Sparkasse Emsdetten/Ochtrup. „Diese Aktion unterstützen wir gerne. Toll, dass so viele Kinder in diesem Jahr erfolgreich teilgenommen haben“, wird Krusius in einem Pressebericht der Bücherei zitiert.

Besonders stolz ist das Bücherei-Team auf die elf Erstleser. Auch sie schafften es, in den Sommerferien drei Bücher zu lesen – viele sogar noch mehr. „Das zeigt uns, dass die Zusammenarbeit mit der Von-Galen-Schule funktioniert“, heißt es im Bericht.

Beim Abschlussfest tobten sich die Mädchen und Jungen zunächst beim Chaosspiel im Garten aus, bevor es Würstchen und Brötchen zur Stärkung gab. „Dann wurde es spannend. Unter kräftigem Applaus der Kinder wurden die Urkunden verliehen“, schreibt die Bücherei. Als Geschenk gab es für alle erfolgreichen Teilnehmer eine kuschelige Fleecedecke. Trotz der noch hochsommerlichen Temperaturen sei die Freude groß gewesen.

„Im nächsten Jahr komme ich wieder“, rief eine junge Leserin zum Abschied. „Wir haben jeden Dienstag und Sonntag geöffnet. Du brauchst nicht bis zum nächsten Jahr warten“, schmunzelten die Mitarbeiterinnen der Bücherei.