Die Freiwililge Feuerwehr Ochtrup wurde am Mittwochmittag erneut zu einem Einsatz gerufen. Diesmal brennt es an der Schützenstraße.

Von Anne Steven

Nach dem Großeinsatz am Dienstag, der bis in die Nachtstunden dauerte, rückten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ochtrup am Mittwochmittag erneut aus. Nach ersten Informationen unserer Zeitung handelt es sich dabei um einen Brand im Kellergeschoss einer Bäckerei an der Schützenstraße. Die Wehr ist mit allen Löschzügen vor Ort, die Schützenstraße für den Verkehr gesperrt.