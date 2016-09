Von Dieter Huge sive Huwe

Einsatzkräfte in Schutzanzügen, Warnhinweise an die Bevölkerung, Evakuierung anliegender Firmen – der ABC-Alarm am Dienstag im Gewerbegebiet „Am Langenhorster Bahnhof“ machte deutlich, dass in den dort angesiedelten kunststoffverarbeitenden Betrieben mit Chemikalien gearbeitet wird, die nicht ohne Gefahrenpotenzial sind. Wie gut gerüstet ist da die örtliche Feuerwehr?

Das Thema war eines während der Pressekonferenz, in der während des laufenden Einsatzes der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, Andreas Leusing, und Bürgermeister Kai Hutzenlaub, selber aktiver Feuerwehrmann, informierten.

Bei einem ABC-Alarm werde in zwei Schritten vorgegangen, erläuterte Leusing. „Die Aufgabe der zuerst eintreffenden Kräfte ist es, die Menschen aus dem betroffenen Gebäude zu holen. Dafür sind wir auch entsprechend ausgestattet.“ So habe die Ochtruper Wehr noch vor einigen Jahren spezielle Ausrüstung auf einem Fahrzeug bekommen, darunter auch zwei Vollschutz-Anzüge, wie sie am Dienstag auf dem Trifluor-Gelände zum Einsatz kamen. Nur in ihnen ist es möglich, gefahrlos in Bereiche vorzudringen, die durch gefährliche Chemikalien kontaminiert sind. Mit der Ausrüstung, so schilderte Leusing, sei die Anforderung der schnellen Rettung von Personen möglich. Das weitere Vorgehen sei dann den nachrückenden Kräften vorbehalten.

In diesem zweiten Schritt seien dann die speziell ausgestatteten Kameraden anderer Wehren gefragt. „Das könnten wir vor Ort nicht vorhalten“, erklärte Kai Hutzenlaub. Eine auf derartige Einsätze ausgerichtete Ausbildung, die einhergehe mit hoher körperlicher Belastung für die Feuerwehrleute, sei Aufgabe der Spezialisten. Diese, wie auch der Dekontaminationstrupp, würden kreisweit vorgehalten, nicht in jeder Kommune.

Wie schnell trotz aller Routine ein solcher Einsatz notwendig wird, machte Hermann Jenewein, Geschäftsführer und Eigentümer der Trifluor Kunststoff GmbH, im Rahmen der Pressekonferenz deutlich: „Wir arbeiten seit 15 Jahren nach dem gleichen Verfahren, hatten bislang aber keinen Unfall.“ Bis Dienstag eben.