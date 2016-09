Eine aufmerksame Geschäftsangestellte und hinzugerufene Polizisten haben am Montagnachmittag im Stadtgebiet zwei mutmaßliche Ladendiebe verfolgt. Einem Beamten gelang es, einen der beiden – einen 24-Jährigen – einzuholen und vorläufig festzunehmen. Gegen 14.40 Uhr war der Polizei mitgeteilt worden, dass zwei junge Männer nach einem Diebstahl im DOC vermutlich in Richtung Bahnhof laufen würden. Eine Verkäuferin hatte sich an ihre Fersen geheftet. Als eine zivile Polizeistreife am Bahnhof eintraf, gab die Frau den Hinweis, dass die beiden Tatverdächtigen auf dem Bahngleis stünden. Die Beamten konnten das Duo am Ende des in Richtung Münster stehenden Zuges sehen. Als die beiden Männer die Polizei bemerkten, flüchteten sie über die Bahngleise in Richtung Gronau. Es folgte eine längere Verfolgung zu Fuß, bei der ein Polizeibeamter seine gute Kondition unter Beweis stellte und den 24-Jährigen an der Fasanenstraße einholte. Die Angestellte schilderte, dass die beiden Männer eine Armbanduhr aus den Auslagen des DOC-Geschäftes genommen und in den Hosentaschen verstaut hätten. Der Mann zeigte den Beamten schließlich, wo sie die Uhren während der Verfolgung versteckt hatten. Die Ermittlungen, insbesondere zu dem zweiten mutmaßlichen Dieb, dauern laut Polizeiangaben an.