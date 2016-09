Ruhezone: Das DRK kümmerte sich bei dem Gefahrgutunfall am Dienstag um die Verpflegung der Einsatzkräfte. Foto: Klingebiel

Bei dem stundenlangen Einsatz der Feuerwehrleute am Dienstag aufgrund eines Gefahrgutunfalls, kümmerte sich das DRK um die Verpflegung der Einsatzkräfte.

Bei dem Gefahrgutunfall am Dienstag bei der Firma „Trifluor“ hat das DRK Ochtrup die Verpflegung der Einsatzkräfte übernommen. Insgesamt gaben die elf Helfer 170 Portionen Erbsensuppe, Kaltgetränke und Schokoriegel an die Feuerwehrkameraden aus. „Es wurde eine Art Ruhezone für die Einsatzkräfte der Feuerwehr eingerichtet. Dort war eine Nahrungsaufnahme neben dem Einsatzgeschehen möglich“, berichtet Tobias Klingebiel, Rotkreuzleiter in Ochtrup.