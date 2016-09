Mit dem Bestehen der Schnorchel-Prüfung haben elf Jugendliche aus Ochtrup nun den ersten Schritt gemacht, um die Unterwasserwelt selber zu erkunden. Den ganzen Sommer über bot die Tauchsportgruppe FC Lau-Brechte im Freibad einen Schnorchel-Kursus für neun- bis Zwölfjährige an. „Die Teilnehmer haben richtig Schnorcheln und das Abtauchen mit Tauchmaske, Schnorchel und Flossen gelernt“, wird Kursleiterin Lucia Bruning in einem Pressebericht zitiert. Neben den verschiedenen Übungen sei aber auch viel Spiel und Spaß dabei gewesen. So bauten die Teilnehmer beispielsweise eine Unterwasser-Lego-Burg. Einige Jugendliche unternahmen zudem einen Schnuppertauchgang im Freibad zusammen mit Tauchlehrer Maxim Sentse.

Alle Jugendliche bestanden die Prüfung und feierten als Abschluss mit den Vereins-Mitgliedern das Ende der Freibad-Saison bei Wurst vom Grill.