Das Studio Rieswick und Partner in Velen-Ramsdorf stellt Echthaarperücken her, unter anderem für Menschen, die ihr eigenes Haar wegen einer Krankheit verloren haben. Der Empfänger eines gespendeten Zopfes muss für die Haare nichts bezahlen. Zusätzlich überweist der Perückenhersteller einen Geldbetrag an eine gemeinnützige Organisation, die Deutsche Krebshilfe etwa oder die Kinderkrebshilfe in Weseke. Wie hoch die Summe ausfällt, das hängt nach Angaben von Rieswick und Partner von der Qualität der zugesandten Haare ab. Bis zu 130 Euro könnten pro Zopf zusammenkommen. Auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht das Zweithaarstudio die Spendensummen sowie die Namen der Wohltäter. Wer seine Haare für den guten Zweck kürzen lassen möchte, dessen Mähne sollte mindestens 25 Zentimeter lang, europäischer Struktur und möglichst – nicht zwingend – chemisch unbehandelt sein. Die Haarfarbe ist nicht entscheidend. Wer den Zopf direkt bei Rieswick oder einem Partnerstudio abschneiden lässt, bekommt die neue Frisur umsonst.