Von Anne Steven

Der Radweg zwischen Ochtrup und Rheine – zumindest ein Teilstück – wird nun doch früher saniert als geplant. „Unabhängig von der gemeinsamen Maßnahme mit der Gemeinde Wettringen, den Bahn-Trassen-Radweg zu sanieren, hat Wettringen für Maßnahmen an Teilstücken des Radweges auf seinem Gebiet vor Jahren schon einen Förderantrag gestellt und kurzfristig für 2016 die Maßnahme gefördert bekommen“, informierte Bürgermeister Kai Hutzenlaub in der jüngsten Ratssitzung.

Gemeinsam mit Wettringen und der Bezirksregierung Münster sei nun eine Lösung für das etwa 100 Meter nicht ausgebaute Teilstück auf Welbergener Gebiet direkt an der Grenze zu Wettringen gefunden worden. „Die Bezirksregierung hat die Fördermaßnahme erweitert und das Teilstück in Welbergen wird jetzt auch ausgebaut“, freute sich der Verwaltungschef. Abgewickelt werden soll die Fördermaßnahme über die Gemeinde Wettringen. Ochtrup leistet seinen Eigenanteil von etwa 6000 Euro. Wettringen entstünden dadurch keine Mehraufwendungen, so Hutzenlaub.

Der Bürgermeister lobte das Engagement seines Amtskollegen Berthold Bültgers aus Wettringen sowie der Bezirksregierung in dieser Sache, die so gemeinsam realisiert werden könne.